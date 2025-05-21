«Это выбило из колеи»: Tautumeitas о критике за интервью на русском языке

Настоящую бурю в социальной сети X вызвало то, что во время «Евровидения» Ранцане ответила на заданный по-русски вопрос также на русском. Волна возмущения в Латвии докатилась и до самой группы, находившейся в это время в Швейцарии.

«Конечно, это немного выбило из колеи, — сказала Аснате в эфире. - Это был день нашего выступления».

Певица рассказала, что само интервью было записано примерно за неделю до скандала.

«В такой момент нужно собраться. Читаешь сообщение, понимаешь, что произошло. Но всё, что ты можешь сделать как артист — это отложить телефон в сторону и постараться об этом не думать. Конечно, есть люди, которые помогают как-то направить это в позитивное русло, но нам с этим фоном всё равно нужно было выходить на сцену», — поделилась Аснате.

Она призналась, что ситуация вызвала у неё эмоциональное напряжение: «Считаю, что мы справились с этим эмоционально».

Как уже сообщалось, группа Tautumeitas по итогам голосования жюри всех стран заняла 7-е место в финале «Евровидения», а в общем зачёте (зрители + жюри) оказалась на 13-й позиции.

Победителем «Евровидения» 2025 года стал представитель Австрии JJ с песней Wasted Love. Следующий конкурс пройдёт в Австрии.