«Это свидетельствует о некомпетентности!» Иябс — об отмене пенсий по выслуге для деятелей искусства

"Предложенное правительством лишение деятелей искусства пенсий за выслугу лет не только несправедливо, но и потенциально опасно для тех ценностей из области культуры, которыми мы в Латвии обоснованно гордимся. Мнение, что, к примеру, балетному танцовщику легко переквалифицироваться на другую область, свидетельствует о полной некомпетентности. По-моему, тем, кто выдумал это конкретное предложение, нужно было бы, в первую очередь, самим пройти переквалификацию", - пишет в своем твите евродепутат.

А что думают по этому поводу его читатели и подписчики?

- Не согласен. Деятели искусства (и спортсмены) намного способнее, чем вы здесь дали понять. Осваивать новые навыки и создавать новые карьеры - намного более привлекательная мотивация, чем ранний выход на пенсию или переход к нежеланному продолжению профессии, которому способствуют недостаток решимости и навыков.

- Что, реально балетные танцовщики, отработав 18 лет, действительно сидят на пенсии по выслуге и ждут пенсию по старости, а не работают? При выборе карьеры надо осознавать реальные условия и перспективы. Карьера заканчивается - и надо работать в другом месте. Сейчас нет таких условий, как в средние века при дворе или как в Совдепии.

- Пенсий по выслуге ни у кого быть не должно, кроме медиков и сотрудников МВД.

- У балетных танцовщиков после танцев мозг отключается?

- Пенсии по выслуге нужно отменить все, особенно в области культуры. Отменить пенсии по выслуге - это и была бы единственная справедливая модель.

- У каменщика или монтажника по установке строительных лесов тоже тяжелая работа, которая нам необходима, но им никто даже не думает платить пенсию по выслуге.

- А не было бы справедливее, логичнее, проще и дешевле тем, кто выполняет опасную работу и впоследствии могут оказаться не в состоянии переквалифицироваться, просто за эту опасную работу платить зарплату побольше?