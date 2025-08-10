Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Это свидетельствует о некомпетентности!» Иябс — об отмене пенсий по выслуге для деятелей искусства

10 августа, 2025

Мнения 0 комментариев

LETA

В обществе широко обсуждается вопрос о предложении правительства отменить деятелям искусства пенсии за выслугу лет. Мнения, как водится, на этот счет существуют разные. В частности, вот что по этому поводу думает депутат Европарламента Иварс Иябс, высказавшийся на эту тему в соцсети "Х".

"Предложенное правительством лишение деятелей искусства пенсий за выслугу лет не только несправедливо, но и потенциально опасно для тех ценностей из области культуры, которыми мы в Латвии обоснованно гордимся. Мнение, что, к примеру, балетному танцовщику легко переквалифицироваться на другую область, свидетельствует о полной некомпетентности. По-моему, тем, кто выдумал это конкретное предложение, нужно было бы, в первую очередь, самим пройти переквалификацию", - пишет в своем твите евродепутат.

А что думают по этому поводу его читатели и подписчики?

- Не согласен. Деятели искусства (и спортсмены) намного способнее, чем вы здесь дали понять. Осваивать новые навыки и создавать новые карьеры - намного более привлекательная мотивация, чем ранний выход на пенсию или переход к нежеланному продолжению профессии, которому способствуют недостаток решимости и навыков.

- Что, реально балетные танцовщики, отработав 18 лет, действительно сидят на пенсии по выслуге и ждут пенсию по старости, а не работают? При выборе карьеры надо осознавать реальные условия и перспективы. Карьера заканчивается - и надо работать в другом месте. Сейчас нет таких условий, как в средние века при дворе или как в Совдепии.

- Пенсий по выслуге ни у кого быть не должно, кроме медиков и сотрудников МВД.

- У балетных танцовщиков после танцев мозг отключается?

- Пенсии по выслуге нужно отменить все, особенно в области культуры. Отменить пенсии по выслуге - это и была бы единственная справедливая модель.

- У каменщика или монтажника по установке строительных лесов тоже тяжелая работа, которая нам необходима, но им никто даже не думает платить пенсию по выслуге.

- А не было бы справедливее, логичнее, проще и дешевле тем, кто выполняет опасную работу и впоследствии могут оказаться не в состоянии переквалифицироваться, просто за эту опасную работу платить зарплату побольше?

 

Обновлено: 14:25 24.08.2025
В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать