«Это русский Перл-Харбор»: Украина ударила по российским военным аэродромам

По данным российского военного ведомства, атакам беспилотниками подверглись военные аэродромы в пяти российских регионах — Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Минобороны РФ назвало их «терактом киевского режима».

Ведомство сообщает, что на военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены.

На военных аэродромах в Иркутской и Мурманской областях после атаки FPV-дронов произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, заявило Минобороны РФ, не уточняя точное количество поврежденных самолетов.

«Возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет», — заявили в военном ведомстве, добавив, что некоторые участники атаки задержаны.

СБУ о потерях российской авиации

По данным Службы безопасности Украины, в результате атак украинских беспилотников на авиабазах России поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет.

«7 млрд долларов США. Такова ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ „Паутина"», — говорится в сообщении СБУ в телеграм-канале.

По некоторым сообщениям, дроны были запущены с территории России — они вылетали из грузовиков. Источник в СБУ пишет, что атаке подверглись авиабазы «Оленья» (Мурманская область), «Белая» (Иркутская область), «Иваново» (Ивановская область) и «Дягилево» (Рязанская область).

Что говорят власти атакованных регионов

«Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Это — фура», — написал в соцсетях губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и добавил, что атака дронов стала первой в Сибири.

По словам Кобзева, дроны атаковали «военную часть в поселке Средний». Этот населенный пункт находится около поселка Усолье-Сибирская, рядом с которым расположена авиабаза «Белая».

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис также подтвердил атаку дронов по территории региона.

В соцсетях опубликовано видео, на котором свидетель происшествия говорит, что из припаркованной недалеко от Оленегорска грузовой машины начали вылетать дроны. Около Оленегорска расположена база российской стратегической авиации «Оленья».

Российские телеграм-каналы публикуют кадры, на которых видны дроны и слышна стрельба.

Операция «Паутина»

Собеседник Украинской службы Би-би-си в СБУ пишет, что спецоперация получила название «Паутина» и ею лично руководил глава спецслужбы Василий Малюк.

«Прямо сейчас СБУ проводит масштабную спецоперацию по уничтожению вражеских бомбардировщиков в тылу РФ. Дроны СБУ отрабатывают по самолетам, которые каждую ночь бомбят украинские города. Сейчас известно о поражении более 40 самолетов, среди них — А-50, Ту-95 и Ту-22 М3», — сообщил собеседник.

На одном из видео, которые показали украинские спецслужбы, виден пожар над местом, которое описано как аэродром «Белая» в Иркутской области.

Между тем, сразу несколько российских телеграм-каналов опубликовали видео, на которых видны дроны и слышна стрельба. Как утверждается, это было снято рядом с базами «Белая» и «Оленья».

Новостной канал Shot также выложил фото фуры, из которой, вероятно, вылетают украинские дроны.

«Дроны, вылетающие из фуры, видели не только в Иркутской, но и Мурманской области. В обоих случаях местные жители описывают одинаковую картину: большегрузный транспорт остановился на трассе, и из него полетели беспилотники», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, в Мурманской области водитель грузовика уже задержан и дает показания.

В обоих случаях речь идет о FPV-дронах, которые, предположительно, имели специальную прошивку для удаленного управления.

Авиабаза «Белая» находится в Сибири почти в 4,5 тыс. км от границы Украины. Аэродром «Оленья» находится в Мурманской области почти в 1,7 тыс. км от Украины.

Источник СБУ: дроны вылетели из домиков, спрятанных в грузовики

Источник Украинской службы Би-би-си в СБУ также рассказал, каким образом спецслужба готовила сегодняшний удар дронами по российским военным аэродромам.

По сведениям СБУ, в результате удара по четырем авиабазам был поврежден 41 самолет российской стратегической авиации.

Российские власти подтверждают, что дроны атаковали районы, где находятся по меньшей мере две базы, но не комментируют сведения об ущербе, нанесенном самолетам.

Как сообщает источник СБУ, сегодняшнюю операцию готовили более полутора лет, и ее ход контролировал лично президент Украины Владимир Зеленский, а реализовывал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и сотрудники спецслужбы.

Источник в СБУ подтвердил, что украинские дроны вылетали из грузовиков, подъехавших к авиабазам.

«СБУ сначала переправила в Россию FPV-дроны, а позже — мобильные деревянные домики, — сказано в сообщении. — Позднее на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенных уже на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, дроны полетели поражать российские бомбардировщики».

При этом источник в СБУ утверждает, что «люди, которые принимали участие в этой исторической спецоперации, уже давно находятся в Украине».

Собеседник Украинской службы Би-би-си также предоставил фотографии, на которых, как утверждается, видны дроны. Би-би-си не может их верифицировать.

Что пишут Z-блогеры

Информацию о ящиках, из которых вылетали дроны для атак на авиабазы, подтверждают и российские z-блогеры.

«В связи с тем, что дроны применялись с кратчайшего расстояния, естественно, авиацию вывести из-под удара было невозможно, как и применять против них „Панцири", С-300 и так далее, — пишет автор канала про российскую боевую авиацию Fighterbomber. — Думаю, атака была неожиданной и для нарядов ПВН с „мечами джедаев". Так что вряд ли новости будут хорошими».

По его словам, «сегодняшний день позже назовут черным днем дальней авиации России».

«Даже не представляю, как на такое можно ответить и чем. И да, у нас нет десятков стран, которые могут нам передать самолеты. И что об этом думает начальник Генштаба? — задается риторическими вопросами бывший советник губернатора Курской области и заметный z-автор Роман Алехин. — Это русский „Перл Харбор"».

«Ну что, новый этап противостояния. Собственно, это было вопросом времени, когда по нашим глубоким тылам начнут работать FPV-дроны, — сокрушается военкор „Комсомольской правды" Александр Коц.

— Сейчас важно сказать правду. Какой бы горькой она ни была».

«Бомбардировщики построены во времена Советского союза и являются „невозобновляемым стратегическим ресурсом", — пишет о понесенных российской армией потерях военный канал Romanov Лайт. — Современные лампасы додумались лишь до обкладывания фюзеляжей покрышками. Про то, что можно натянуть сеть из лески (как это делается операторами в зоне СВО) — до лампасов не дошло».

«Вражеские ресурсы пишут, что под удар на авиабазе „Белая" могли попасть еще два борта Ту-160, — аккуратно оценивает потери телеведущий Руслан Осташко. — Вместе с Ту-95 это уже как минимум девять пораженных самолетов».

«Это прямой подрыв ядерного стратегического баланса сил. Это снижение ядерной защищенности нашей страны», — переживают авторы канала «Два майора».

А крупнейший провоенный канал «Рыбарь» констатирует, что российское Министерство обороны в очередной раз оказалось не готово оперативно прокомментировать случившееся: «Каждый раз, когда происходит хаос, а нас бьют „там где узко", а по линии Минобороны России происходит очередной „прокол", органы информационной работы действуют в привычном русле: зарыть голову в песок и ни на что не реагировать».

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал подробности операции СБУ.

По его словам, она готовилась полтора года.

«Самое интересное — и уже сейчас это можно говорить публично — „офис" нашей операции на территории России находился прямо рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей», — сказал Зеленский.

Президент Украины рассказал, что в общей сложности в операции было использовано 117 дронов.

«И соответствующее количество операторов дронов работало. Поражены 34 процента стратегических носителей крылатых ракет на аэродромах базирования», — сказал Зеленский.

«Действовали наши люди на территории разных российских регионов — в трех часовых поясах», — добавил президент Украины.

«Совершенно блестящий результат. Конечно, не все можем сейчас рассказать, но эти украинские действия точно будут в учебниках истории. Наших людей, которые готовили операцию, вывели вовремя с российской территории», — сказал Зеленский.

Как удар по авиабазам отразится на боеспособности российских войск?

Павел Аксенов, военный обозреватель Русской службы Би-би-си:

Удар по самолетам стратегической авиации — один из самых эффективных из возможных. Это большие цели, стоящие на открытом пространстве, они очень уязвимы — любое повреждение, нанесенное такому бомбардировщику, почти наверняка выводит его из строя.

Украинские источники, OSINT-исследователи и российские провоенные блогеры сообщают об уничтожении Ту-95 и Ту-22М3. Ракетоносец Ту-95МС — самая последняя модификация бомбардировщика, базовая версия которого серийно выпускалась с 1950-х годов — серийно производился в 1980-х, тогда же строился и Ту-22М3.

То есть эти самолеты не выпускаются серийно более 30 лет, для них не производят многие компоненты и детали. Что-то можно снять с других самолетов. Степень повреждений бомбардировщиков определить сложно, но, вероятно, они не смогут совершать полеты в ближайшее время, если вообще смогут.

Пока что в блогах и сообщениях прессы фигурирует цифра девять — именно столько самолетов якобы удалось уничтожить украинцам. Это вряд ли сильно скажется на боеспособности российских войск стратегического назначения.

СБУ утверждает, что потери ВКС намного больше — 40 самолетов, включая летающий радар А-50, Ту-95 и Ту-22М3. Такие потери, если это правда, можно считать настоящей катастрофой для дальней и стратегической авиации.

Но теперь охрану таких целей, как аэродромы, придется усилить. Нужно будет разместить дополнительные средства ПВО, системы РЭБ, увеличить штат охраны. Наконец, многие в российской блогосфере призывают начать строить укрытия — гораздо более крупные и дорогие, чем укрытия для истребителей.

Реализация всего этого потребует вложения очень больших средств, а также совершения больших усилий — ведь удар, как теперь видно, может быть нанесен даже в Сибири.

Святослав Хоменко, корреспондент Би-би-си:

Не так давно в разговоре со мной один представитель украинской власти пожаловался: мол, главная проблема наших взаимоотношений с американцами заключается в том, что они почему-то вбили себе в голову, что мы уже проиграли войну. А поскольку они исходят из таких предпосылок, то добиваются для нас самых мягких условий капитуляции, и страшно обижаются, что мы не ценим эти усилия.

А мы, конечно, не ценим, потому что мы не считаем, что мы потерпели поражение, считает мой собеседник.

Мне кажется, это очень важные слова, особенно перед вторым раундом украинско-российских переговоров.

Да, мы не знаем, что именно содержится в меморандуме, который якобы подготовила российская сторона. Но вся публичная риторика Москвы свидетельствует о том, что там будут именно условия капитуляции Киева.

И рекордные обстрелы дронами и ракетами, которые уже которую ночь сотрясают Украину, — это аккомпанемент для такого «предложения». Вы же, мол, видите, что все плохо. Подписывайте, у вас нет карт. И вы, товарищи американцы, нажмите на них, вы же видите, что все и так решено.

Налет украинских беспилотников на аэродромы российской стратегической авиации должен стать наглядным свидетельством того, что как раз не решено.

Фотографии сожженных стратегических бомбардировщиков Военно-космических сил РФ — вот карты украинской делегации.

Поэтому сейчас Киев в каком-то смысле заинтересован провести переговоры с Россией именно завтра — пока эти карты, то есть фотографии, свежи в памяти.

И, кажется, недаром Владимир Зеленский заявил, что делегация Украины все же отправится в Стамбул и возглавит ее именно министр обороны Умеров, только после того, как эти фотографии, то есть карты, были продемонстрированы на весь мир.