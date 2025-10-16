Далбиньш в Твиттере/X заявил следующее:

"Нужно выгнать эту русню из школ, если они не знают латышского. Это не наша проблема, ч то произойдёт с выродками оккупантов! Пусть учат латышский год или пять частным образом за деньги своих тупых родителей или катятся к чёртовой бабушке, нам всё равно. хватит нянчится с дегенератами".

Высказывание Далбиньша Аболиньш открыто оценить не смог, отметил лишь, что Далбиньшем использовалась неудачная лексика.

"Конечно, лексика не ок. Но я говорю о попытке переосмыслить ценности — представить советских оккупантов жертвами, а латышей — угнетателями. Это аморально и неприемлемо", - ответил на это Аболиньш.

Вся дискуссия разгорелась под его публикацией о том, что нельзя допустить дискуссий о том, что русское население Латвии становится жертвами агрессивного большинства.

"Ни въехавшие во время советской оккупации русские, ни просто латышские русские как группа не являются жертвами, угнетёнными большинством или латышами.

Снос памятника оккупантам, запрет русскоязычных каналов ненависти и закрытие русских школ не были поспешными. Совсем наоборот.

Все те, кто выступает за усиление роли латышского языка, — не мистические националисты и консерваторы с оскорблениями. Такое определение людей рамками, на мой взгляд, является целенаправленным разделением общества. В конце концов, фракции «Согласие» и «A/Par» также голосовали за усиление роли латышского языка после начала войны.

Есть ещё те, кого депортировала советская власть, и я категорически не могу согласиться с аргументами исследователя Мартиньша Хирсса (@MHirss) (речь идёт о тексте, опубликованном на портале Satori "Болтуны не позволяют русским полюбить Латвию" - прим. press.lv).

Представление того, что въехавшие во время оккупации - жертвы, а латыши - угнетатели — просто недопустимо", - считает Аболиньш.