Болтуны не позволяют русским полюбить Латвию: исследование причин раскола нашего общества (Часть I)

Редакция PRESS 16 октября, 2025 08:37

Scapix/ Tomas Griger

С ноября 2024 года по февраль 2025 года факультет гуманитарных наук Латвийского университета проводил масштабное исследование «Векторы сплоченности общества». Полные результаты научных изысканий пока не обнародованы, но первые выборки фактов уже проанализировали на портале Satori.lv. Приводим в переводе первую часть текста.

"Вторжение России в Украину поляризовало латвийское общество. Война вскрыла старые раны и выдвинула на первый план проблемы, нерешенные десятилетиями, для эффективного решения которых необходимо опираться на данные и факты, а не на эмоции и обиды. К сожалению, вместо рационального обсуждения эти вопросы в Латвии долгое время были политизированы, а в последние годы даже стали табу. Националисты агрессивно «отменят» тебя и изобразят сторонником Кремля, если ты не согласишься с их позицией по отношению к русскоязычным. Но, может, именно их подход с «дубинкой» увеличил разрыв между латышами и русскоязычными?", - рассуждает автор публикации - доктор политических наук Мартиньш Хиршс.

"Русскоязычная община в Латвии — это политически и лично болезненный вопрос для многих. Даже слово «русскоязычные» для некоторых стало политически заряженным и неприемлемым. Это понятно. Советская оккупация, депортации и другие зверства, совершенные в Латвии, разрушили жизни и оставили глубокие травмы. Вторжение России в Украину вскрыло эти раны заново. Однако признак зрелой личности и демократии — способность рационально и аналитически говорить о сложных вопросах, опираясь на доказательства и факты, насколько это ни было бы тяжело или болезненно.

Латышей удивляет нейтральное отношение русскоязычных к вторжению России в Украину. Почему они не думают так же, как мы? Ведь Латвия закрыла кремлевские СМИ! Почему русскоязычные медленно не меняются в западном направлении?

Изменить глубоко укоренившиеся взгляды трудно. Начатые в 2022 году попытки запоздали, они слишком стремительны и часто эмоциональны. В основном они основаны на так называемом подходе «дубинки» — наказания, ограничения и критика. Этот подход, сопровождаемый регулярными гневными высказываниями националистов, наивен и неэффективен, поскольку вызывает обиду и провоцирует обратную реакцию. Подходом «дубинки» без «морковки» (stick and carrots) нельзя выиграть информационную войну за сердца и умы людей.

Кремлевские СМИ заблокированы, но отношение не меняется

Данные опросов вызывают недоумение у латышей. Данные опроса исследования ЛУ «Векторы сплоченности общества», собранные на рубеже годов (ноябрь 2024 — февраль 2025), вновь подтверждают ранее наблюдаемую тенденцию. 17% русскоязычных симпатизируют Украине в войне. 12% — России. Большинство русскоязычных (59%) не на одной, не на другой стороне. А 12% не имеют мнения или не захотели отвечать. В то же время латышскоязычные явно поддерживают Украину (69%). Однако и 26% латышей не симпатизируют ни одной, ни другой воюющей стране. Этот факт будет важен чуть позже.

И другие долгосрочные исследования за последние три года не показывают существенных изменений в западном направлении в отношении русскоязычных. С 2022 года в опросах не изменилась существенно доля русскоязычных респондентов, чьи симпатии на стороне России. Немного увеличилась доля русскоязычных респондентов, занимающих нейтральную позицию. В настоящее время значительно меньше русскоязычных (18%) респондентов чувствуют симпатию к Украине по сравнению с 2022 годом (31%). Конкретные проценты в разных исследованиях немного отличаются, но общая тенденция ясна. Это заставляет задать вопрос, почему русскоязычные в основном нейтральны и почему отношение русскоязычных не меняется в западном направлении.

Почему занять нейтральную позицию может быть рационально?

Большинство русскоязычных посередине — ни на западной, ни на российской стороне. Латышские националисты, конечно, делают удобный для себя вывод: все нейтральные лгут и скрывают свои симпатии к Кремлю. Но всё не так просто. Я изучал кремлевскую пропаганду и её влияние в Латвии в различных местных и международных проектах более 10 лет.

Русскоязычная община расколота, и существуют альтернативные, основанные на доказательствах объяснения занятию нейтральной позиции.

Беседы с русскоязычными в фокус-группах показывают, что занятие позиции в этом вопросе для многих рискованно, поскольку приводит к конфликтам. Занять позицию, что Россия хорошая, очевидно рискованно — и латыши, и западноориентированные русскоязычные будут их критиковать. В то же время занять позицию, что Россия плохая, тоже рискованно! Часть русскоязычных на стороне России. Это коллеги, друзья, родственники и члены семьи этих нейтральных людей. С ними как-то нужно уживаться. Нейтральная позиция по таким соображениям может стать выгодной и логичной.

Необходимость уживаться с людьми, у которых радикальные и потенциально опасные для здоровья других взгляды, пару лет назад была актуальна и для латышей. Во время пандемии COVID-19 близкие многих занимали различные радикальные позиции и верили в заговоры. Большая часть латышей продолжала поддерживать связи с этими людьми, отбрасывая свои моральные соображения.

Мы все всего лишь люди. Какой бы странности они ни верили, родители и бабушки-дедушки часто важнее в нашей жизни, чем какие-то геополитические соображения или общественное здоровье.

Есть и другие причины занять нейтральную позицию. Часть русскоязычных растеряны и не знают, кому верить. Запад говорит «белое», Россия — «черное».

Как я, обычный человек, без знаний о геополитике, могу знать, кто прав? Часть разочарована во всем и стала циничной. Все лгут. И Россия, и Запад. Часть абсолютно равнодушна к происходящему в мире.

Такие люди не следят за новостями и не активны политически или даже социально. Часть просто считает, что выгоднее в опросе сказать, что они нейтральны, потому что боятся негативной реакции интервьюера. У нейтральной позиции могут быть разные очень обоснованные, личные причины.

Кроме того, возможно, само предположение — всем обязательно осудить Россию — это очень высокая планка? Более двух третей латвийских русскоязычных потребляли кремлевские СМИ годами, иногда всю жизнь, частично или полностью живя в российском информационном пространстве — в другом мире, чем латыши. Кремлевские взгляды в этой аудитории глубоко укоренились. Альтернативная перспектива: занять нейтральную позицию — это уже значительный прогресс и большой шаг из сферы влияния Кремля, учитывая отличный от латышей жизненный опыт этих людей.

Кроме того, не стоит забывать, что и 26% латышей не симпатизируют ни одной, ни другой воюющей стране. Я не слышал упреков националистов этим латышам, что они в опросах лгут и скрывают свои симпатии к Кремлю. Подумайте, какие могут быть их причины быть нейтральными, затем примените то же самое к нейтральным русскоязычным. Осудить и впихнуть людей в удобный для себя стереотип легко. Обуть чужую обувь и эмпатично понять сложно.

Динамика разделенного общества

Разделенное общество Латвии в глобальном масштабе не уникально. Между различными этнолингвистическими, религиозными или по другим признакам отличающимися общинами, живущими на одной территории, часто наблюдается динамика, при которой одна группа доминирует над другой, подавляя её и ограничивая (оккупация СССР). Иногда подавленной группе удается свергнуть доминирующую и устранить её несправедливое доминирование (восстановление независимости Латвии). Дальнейшее широко изучено в политологии, поскольку устранение исторической несправедливости часто не приводит к миру и стабильности. Вместо этого формируется новая, проблематичная динамика между двумя группами, которые теперь поменялись ролями.

Когда подавленная группа приходит к власти, она часто чувствует моральное право наказывать бывших угнетателей, лишать доступа к ресурсам или использовать различные ограничивающие и исключающие механизмы наказания — мстить, а не только устранить исторические несправедливости и прийти к взаимному примирению.

Мысль - «они нас угнетали» создает моральное превосходство вместе с обоснованным гневом по отношению к историческим угнетателям, что часто создает новый цикл, в котором ранее доминирующая группа становится угнетенной, а исторические страдания теперь доминирующей группы становятся обоснованием для новых несправедливостей. Это нормализует политику дубинки и создает почву для дальнейшего взаимного напряжения.

Конечно, и группа, потерявшая доминирование, может быть проблематичной. Эта группа может любую утрату элементов своего прежнего доминирующего статуса трактовать как угнетение и сопротивляться любой, даже самой обоснованной, попытке устранить историческую несправедливость и достичь примирения между двумя группами. Более того, политики и СМИ этой группы могут не поддерживать примирение, а специально сгущать краски и выделять только самые радикальные высказывания националистов другой группы. Особенно если за этой группой стоит соседняя страна, которая с огромными информационными ресурсами специально стремится создавать и усиливать поляризацию и обиду в рядах своих соотечественников. Цитируя советника Путина (2001–2013) Сергея Караганова: «Нужно делать всё возможное, чтобы русскоязычные остались в тех регионах, где они живут сейчас [в бывших советских республиках] [...], потому что нам там нужно сохранить рычаги влияния на будущее».

Хочу подчеркнуть, что я ни в коем случае не ставлю знак равенства между проблемами в демократической Латвии и русификацией, проводимой СССР, тоталитарным подавлением латышского языка, культуры, людей и физическим уничтожением. Такие утверждения исходят из кремлевской пропаганды, сообщения которой я изучал десять лет.

Однако то, что Кремль называет русскоязычных русскоязычными или критикует внутренние проблемы Латвии, не значит, что мы не можем говорить о русскоязычной общине и что в Латвии нет проблем. Наоборот.

Кремлевская пропаганда часто цепляется за реальные проблемы западных стран, усиливает их, сгущает краски (и обычно заключает, что во всем виноваты злые фашисты). Говорить о проблематичной динамике между двумя этнолингвистическими группами в современной Латвии и решать её, опираясь на доказательства, значит активно противодействовать кремлевской пропаганде. Игнорировать проблемы и позволять разрывам между двумя общинами увеличиваться — это именно то, чего хочет Кремль.

Да, это очень сложные и нюансированные вопросы. В какой момент устранение исторической несправедливости становится наказанием другой группы? Когда пересекается хрупкая грань между примирением и угнетением? На это нет однозначных ответов. Однако если часть общества чувствует себя несправедливо неуслышанной — это создает риски. Если государственные институты теряют легитимность в глазах части жителей — это проблема. Если некоторые политические силы специально пытаются унизить другую группу общества — это самый быстрый способ увеличить раскол. Всё упомянутое в этом абзаце описывает то, как часть русскоязычных воспринимает националистов или даже всех латышей и латвийское государство.

 

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

