Болтуны не позволяют русским полюбить Латвию: исследование причин раскола нашего общества (Часть I)

"Вторжение России в Украину поляризовало латвийское общество. Война вскрыла старые раны и выдвинула на первый план проблемы, нерешенные десятилетиями, для эффективного решения которых необходимо опираться на данные и факты, а не на эмоции и обиды. К сожалению, вместо рационального обсуждения эти вопросы в Латвии долгое время были политизированы, а в последние годы даже стали табу. Националисты агрессивно «отменят» тебя и изобразят сторонником Кремля, если ты не согласишься с их позицией по отношению к русскоязычным. Но, может, именно их подход с «дубинкой» увеличил разрыв между латышами и русскоязычными?", - рассуждает автор публикации - доктор политических наук Мартиньш Хиршс.

"Русскоязычная община в Латвии — это политически и лично болезненный вопрос для многих. Даже слово «русскоязычные» для некоторых стало политически заряженным и неприемлемым. Это понятно. Советская оккупация, депортации и другие зверства, совершенные в Латвии, разрушили жизни и оставили глубокие травмы. Вторжение России в Украину вскрыло эти раны заново. Однако признак зрелой личности и демократии — способность рационально и аналитически говорить о сложных вопросах, опираясь на доказательства и факты, насколько это ни было бы тяжело или болезненно.

Латышей удивляет нейтральное отношение русскоязычных к вторжению России в Украину. Почему они не думают так же, как мы? Ведь Латвия закрыла кремлевские СМИ! Почему русскоязычные медленно не меняются в западном направлении?

Изменить глубоко укоренившиеся взгляды трудно. Начатые в 2022 году попытки запоздали, они слишком стремительны и часто эмоциональны. В основном они основаны на так называемом подходе «дубинки» — наказания, ограничения и критика. Этот подход, сопровождаемый регулярными гневными высказываниями националистов, наивен и неэффективен, поскольку вызывает обиду и провоцирует обратную реакцию. Подходом «дубинки» без «морковки» (stick and carrots) нельзя выиграть информационную войну за сердца и умы людей.

Кремлевские СМИ заблокированы, но отношение не меняется

Данные опросов вызывают недоумение у латышей. Данные опроса исследования ЛУ «Векторы сплоченности общества», собранные на рубеже годов (ноябрь 2024 — февраль 2025), вновь подтверждают ранее наблюдаемую тенденцию. 17% русскоязычных симпатизируют Украине в войне. 12% — России. Большинство русскоязычных (59%) не на одной, не на другой стороне. А 12% не имеют мнения или не захотели отвечать. В то же время латышскоязычные явно поддерживают Украину (69%). Однако и 26% латышей не симпатизируют ни одной, ни другой воюющей стране. Этот факт будет важен чуть позже.

И другие долгосрочные исследования за последние три года не показывают существенных изменений в западном направлении в отношении русскоязычных. С 2022 года в опросах не изменилась существенно доля русскоязычных респондентов, чьи симпатии на стороне России. Немного увеличилась доля русскоязычных респондентов, занимающих нейтральную позицию. В настоящее время значительно меньше русскоязычных (18%) респондентов чувствуют симпатию к Украине по сравнению с 2022 годом (31%). Конкретные проценты в разных исследованиях немного отличаются, но общая тенденция ясна. Это заставляет задать вопрос, почему русскоязычные в основном нейтральны и почему отношение русскоязычных не меняется в западном направлении.

Почему занять нейтральную позицию может быть рационально?

Большинство русскоязычных посередине — ни на западной, ни на российской стороне. Латышские националисты, конечно, делают удобный для себя вывод: все нейтральные лгут и скрывают свои симпатии к Кремлю. Но всё не так просто. Я изучал кремлевскую пропаганду и её влияние в Латвии в различных местных и международных проектах более 10 лет.

Русскоязычная община расколота, и существуют альтернативные, основанные на доказательствах объяснения занятию нейтральной позиции.

Беседы с русскоязычными в фокус-группах показывают, что занятие позиции в этом вопросе для многих рискованно, поскольку приводит к конфликтам. Занять позицию, что Россия хорошая, очевидно рискованно — и латыши, и западноориентированные русскоязычные будут их критиковать. В то же время занять позицию, что Россия плохая, тоже рискованно! Часть русскоязычных на стороне России. Это коллеги, друзья, родственники и члены семьи этих нейтральных людей. С ними как-то нужно уживаться. Нейтральная позиция по таким соображениям может стать выгодной и логичной.

Необходимость уживаться с людьми, у которых радикальные и потенциально опасные для здоровья других взгляды, пару лет назад была актуальна и для латышей. Во время пандемии COVID-19 близкие многих занимали различные радикальные позиции и верили в заговоры. Большая часть латышей продолжала поддерживать связи с этими людьми, отбрасывая свои моральные соображения.

Мы все всего лишь люди. Какой бы странности они ни верили, родители и бабушки-дедушки часто важнее в нашей жизни, чем какие-то геополитические соображения или общественное здоровье.

Есть и другие причины занять нейтральную позицию. Часть русскоязычных растеряны и не знают, кому верить. Запад говорит «белое», Россия — «черное».

Как я, обычный человек, без знаний о геополитике, могу знать, кто прав? Часть разочарована во всем и стала циничной. Все лгут. И Россия, и Запад. Часть абсолютно равнодушна к происходящему в мире.

Такие люди не следят за новостями и не активны политически или даже социально. Часть просто считает, что выгоднее в опросе сказать, что они нейтральны, потому что боятся негативной реакции интервьюера. У нейтральной позиции могут быть разные очень обоснованные, личные причины.

Кроме того, возможно, само предположение — всем обязательно осудить Россию — это очень высокая планка? Более двух третей латвийских русскоязычных потребляли кремлевские СМИ годами, иногда всю жизнь, частично или полностью живя в российском информационном пространстве — в другом мире, чем латыши. Кремлевские взгляды в этой аудитории глубоко укоренились. Альтернативная перспектива: занять нейтральную позицию — это уже значительный прогресс и большой шаг из сферы влияния Кремля, учитывая отличный от латышей жизненный опыт этих людей.

Кроме того, не стоит забывать, что и 26% латышей не симпатизируют ни одной, ни другой воюющей стране. Я не слышал упреков националистов этим латышам, что они в опросах лгут и скрывают свои симпатии к Кремлю. Подумайте, какие могут быть их причины быть нейтральными, затем примените то же самое к нейтральным русскоязычным. Осудить и впихнуть людей в удобный для себя стереотип легко. Обуть чужую обувь и эмпатично понять сложно.

Динамика разделенного общества

Разделенное общество Латвии в глобальном масштабе не уникально. Между различными этнолингвистическими, религиозными или по другим признакам отличающимися общинами, живущими на одной территории, часто наблюдается динамика, при которой одна группа доминирует над другой, подавляя её и ограничивая (оккупация СССР). Иногда подавленной группе удается свергнуть доминирующую и устранить её несправедливое доминирование (восстановление независимости Латвии). Дальнейшее широко изучено в политологии, поскольку устранение исторической несправедливости часто не приводит к миру и стабильности. Вместо этого формируется новая, проблематичная динамика между двумя группами, которые теперь поменялись ролями.

Когда подавленная группа приходит к власти, она часто чувствует моральное право наказывать бывших угнетателей, лишать доступа к ресурсам или использовать различные ограничивающие и исключающие механизмы наказания — мстить, а не только устранить исторические несправедливости и прийти к взаимному примирению.

Мысль - «они нас угнетали» создает моральное превосходство вместе с обоснованным гневом по отношению к историческим угнетателям, что часто создает новый цикл, в котором ранее доминирующая группа становится угнетенной, а исторические страдания теперь доминирующей группы становятся обоснованием для новых несправедливостей. Это нормализует политику дубинки и создает почву для дальнейшего взаимного напряжения.

Конечно, и группа, потерявшая доминирование, может быть проблематичной. Эта группа может любую утрату элементов своего прежнего доминирующего статуса трактовать как угнетение и сопротивляться любой, даже самой обоснованной, попытке устранить историческую несправедливость и достичь примирения между двумя группами. Более того, политики и СМИ этой группы могут не поддерживать примирение, а специально сгущать краски и выделять только самые радикальные высказывания националистов другой группы. Особенно если за этой группой стоит соседняя страна, которая с огромными информационными ресурсами специально стремится создавать и усиливать поляризацию и обиду в рядах своих соотечественников. Цитируя советника Путина (2001–2013) Сергея Караганова: «Нужно делать всё возможное, чтобы русскоязычные остались в тех регионах, где они живут сейчас [в бывших советских республиках] [...], потому что нам там нужно сохранить рычаги влияния на будущее».

Хочу подчеркнуть, что я ни в коем случае не ставлю знак равенства между проблемами в демократической Латвии и русификацией, проводимой СССР, тоталитарным подавлением латышского языка, культуры, людей и физическим уничтожением. Такие утверждения исходят из кремлевской пропаганды, сообщения которой я изучал десять лет.

Однако то, что Кремль называет русскоязычных русскоязычными или критикует внутренние проблемы Латвии, не значит, что мы не можем говорить о русскоязычной общине и что в Латвии нет проблем. Наоборот.

Кремлевская пропаганда часто цепляется за реальные проблемы западных стран, усиливает их, сгущает краски (и обычно заключает, что во всем виноваты злые фашисты). Говорить о проблематичной динамике между двумя этнолингвистическими группами в современной Латвии и решать её, опираясь на доказательства, значит активно противодействовать кремлевской пропаганде. Игнорировать проблемы и позволять разрывам между двумя общинами увеличиваться — это именно то, чего хочет Кремль.

Да, это очень сложные и нюансированные вопросы. В какой момент устранение исторической несправедливости становится наказанием другой группы? Когда пересекается хрупкая грань между примирением и угнетением? На это нет однозначных ответов. Однако если часть общества чувствует себя несправедливо неуслышанной — это создает риски. Если государственные институты теряют легитимность в глазах части жителей — это проблема. Если некоторые политические силы специально пытаются унизить другую группу общества — это самый быстрый способ увеличить раскол. Всё упомянутое в этом абзаце описывает то, как часть русскоязычных воспринимает националистов или даже всех латышей и латвийское государство.