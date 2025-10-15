Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Стыдно! Британские болельщики в Риге уже успели публично помочиться

Редакция PRESS 15 октября, 2025 11:34

3 комментариев

Отдельные выходки болельщиков сборной Англии по футболу в Риге привлекли внимание полиции, однако ситуация была урегулирована на месте, и необходимости применять санкции не возникло, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Хотя полиция заявила, что никто не был задержан, ранее, со ссылкой на британское подразделение UKFPU, сообщалось, что с воскресенья в Риге были задержаны четверо англичан за различные хулиганские действия. UKFPU — это британские правоохранители, сопровождающие фанатов своей сборной на выездных матчах, чтобы предотвращать инциденты.

Двух задержали в воскресенье, 11 октября, за повреждение уличных цветочных ящиков. Их уже отпустили, они получили денежный штраф, сумма которого не уточняется. Ещё двое мужчин были задержаны в понедельник, 13 октября, за публичное мочеиспускание. Они также отпущены, но меры наказания пока не определены.

Британский полицейский Гарет Паркинс, возглавляющий в Риге подразделение UKFPU, выразил разочарование поведением соотечественников:

«Приехавшие болельщики представляют здесь свою страну. Очень неприятно видеть, что четверо из них уже были задержаны. Такое поведение неприемлемо ни в Великобритании, ни в Латвии. Надеюсь, эти аресты станут предупреждением для остальных англичан здесь.»

Ранее сообщалось, что Английская футбольная ассоциация выкупила все 2400 доступных билетов на матч на стадионе «Даугавa». По оценкам английских СМИ, в Латвии находится около 2,5 тысячи болельщиков, но очевидно, что их значительно больше, и не все попадут на стадион.

Часть фанатов уже с выходных активно делятся в соцсетях своими развлечениями в Риге — кто-то бегает по городу, прыгает по лужам, многие массово потребляют пиво. Есть и такие, кто после отменённого рейса из Вильнюса приехал на такси из Литвы в Ригу, лишь бы присутствовать на игре Латвия — Англия.

Государственная полиция ранее заявила, что будет усиленно следить за порядком и безопасностью, чтобы матч и собрания фанатов прошли без происшествий. Полиция дежурит в центре города и вокруг стадиона.

Правоохранители работают по заранее подготовленным планам общественной безопасности и дорожного движения. Контроль фанатской активности ведётся и в день матча, и накануне. Полиция также следит за ситуацией в интернете. В городе ограничен доступ к Памятнику свободы, введены отдельные ограничения движения, а от стадиона «Даугавa» будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта.

Особое внимание уделяется контролю дронов — полиция сможет не только фиксировать несанкционированные полёты, но и принудительно посадить беспилотник и определить местонахождение оператора. Во время матча в отдельных зонах Риги будет запрещено использование беспилотных летательных аппаратов.

Матч квалификации ЧМ по футболу в группе K между Латвией и Англией начнётся в 21:45. Перед этим Англия выиграла все пять квалификационных встреч с разницей мячей 13:0, у Латвии — пять очков, одна победа и две ничьи. В первой встрече на «Уэмбли» Англия выиграла 3:0.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

