Хотя полиция заявила, что никто не был задержан, ранее, со ссылкой на британское подразделение UKFPU, сообщалось, что с воскресенья в Риге были задержаны четверо англичан за различные хулиганские действия. UKFPU — это британские правоохранители, сопровождающие фанатов своей сборной на выездных матчах, чтобы предотвращать инциденты.

Двух задержали в воскресенье, 11 октября, за повреждение уличных цветочных ящиков. Их уже отпустили, они получили денежный штраф, сумма которого не уточняется. Ещё двое мужчин были задержаны в понедельник, 13 октября, за публичное мочеиспускание. Они также отпущены, но меры наказания пока не определены.

Британский полицейский Гарет Паркинс, возглавляющий в Риге подразделение UKFPU, выразил разочарование поведением соотечественников:

«Приехавшие болельщики представляют здесь свою страну. Очень неприятно видеть, что четверо из них уже были задержаны. Такое поведение неприемлемо ни в Великобритании, ни в Латвии. Надеюсь, эти аресты станут предупреждением для остальных англичан здесь.»

Ранее сообщалось, что Английская футбольная ассоциация выкупила все 2400 доступных билетов на матч на стадионе «Даугавa». По оценкам английских СМИ, в Латвии находится около 2,5 тысячи болельщиков, но очевидно, что их значительно больше, и не все попадут на стадион.

Часть фанатов уже с выходных активно делятся в соцсетях своими развлечениями в Риге — кто-то бегает по городу, прыгает по лужам, многие массово потребляют пиво. Есть и такие, кто после отменённого рейса из Вильнюса приехал на такси из Литвы в Ригу, лишь бы присутствовать на игре Латвия — Англия.

Государственная полиция ранее заявила, что будет усиленно следить за порядком и безопасностью, чтобы матч и собрания фанатов прошли без происшествий. Полиция дежурит в центре города и вокруг стадиона.

Правоохранители работают по заранее подготовленным планам общественной безопасности и дорожного движения. Контроль фанатской активности ведётся и в день матча, и накануне. Полиция также следит за ситуацией в интернете. В городе ограничен доступ к Памятнику свободы, введены отдельные ограничения движения, а от стадиона «Даугавa» будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта.

Особое внимание уделяется контролю дронов — полиция сможет не только фиксировать несанкционированные полёты, но и принудительно посадить беспилотник и определить местонахождение оператора. Во время матча в отдельных зонах Риги будет запрещено использование беспилотных летательных аппаратов.

Матч квалификации ЧМ по футболу в группе K между Латвией и Англией начнётся в 21:45. Перед этим Англия выиграла все пять квалификационных встреч с разницей мячей 13:0, у Латвии — пять очков, одна победа и две ничьи. В первой встрече на «Уэмбли» Англия выиграла 3:0.