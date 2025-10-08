«Вмазал в бок трамваю!» Движение в Иманте было полностью парализовано (ВИДЕО)

Авария произошла около 18:00, на устранение ее последствий оперативным службам потребовалось около часа. Предприятие Rīgas Satiksme после 19:00 сообщило, что движение восстановлено, но трамваи еще некоторое время могут приходить с задержкой.

В группе Иманта в социальной сети Facebook очевидцы делятся видео с места происшествия. Мужчина отмечает, демонстрируя кадры, как в заторе один за другим выстраиваются трамваи, которые не могут проехать из-за возникшего препятствия на путях:

- Вот так восхитительно ездят в Риге. На ровном, пустом месте человек вмазал в бочину трамваю. И теперь начнет собирать трамваи...

Очевидцы утверждают, что из-за аварии на путях встали аж 9 трамваев, а пассажирам пришлось продолжать путь до дома пешком.

- Я как раз возвращалась домой и была в одном из этих трамваев. Домой ногами...- пишет Эвелина.

- Еду каждое утро на трамвае на работу. Редкий день, когда никто не проскакивает с Клейсту и Курземес перед трамваем. Эти люди, видимо, считают себя бессмертными? - замечает Татьяна. - Очень жалко водителей трамваев. Очень нервная работа.

В комментариях жители Иманты отмечают, что на этом перекрестке аварии трамваев с автомобилями происходят регулярно. Многие винят в этом неправильную, по их мнению организацию дорожного движения. На этом участке идет ремонт дороги, установлено множество барьеров и светоотражающих знаков:

- Там понаставили яркий забор из заграждений, который в сумерках и темноте ещё и отражает свет фар. Ужас! - утверждает Александра в комментариях. -Видишь всю эту гирлянду и уже никакой трамвай в поле зрения не помещается…

- Сама ехала по темноте там, обзор так себе, - согласна с ней Анастасия.

Сообщают, что на прошлой неделе в этом же месте произошла похожая авария - водитель не заметил трамвай и также въехал ему в бок.