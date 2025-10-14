Госпошлина за регистрацию недвижимости на нового собственника при дарении, продаже и наследовании: сколько?

-Итак, друзья. Государство внимательно следит, чтобы при каждом чихе вы платили ему деньги. Помимо налогов, при любой передаче собственности есть ещё и госпошлины, которые вносят свою лепту в расходы по передаче недвижимости от одного владельца к другому. Разберёмся с ними по порядку: сначала — дарение и продажа, потом — наследство.

Размер госпошлины зависит от стоимости недвижимости, вида договора и степени родства.

При оформлении договора купли-продажи платится — 1,5 % от стоимости недвижимости, если приобретатель — физическое лицо. Если покупатель — юридическое лицо, то 2 процента.

5.1. ̄̌ ̄̌ ̄ ̄ ̄̌ ̄ ̄ ̄̌ ̄̌ ̄̄, ̄̄̌ – 1,5 % ̄ ̄̌ ̄̄ (), ̄̌ ̄ ̄ , ̄ ̄ 50 000 ;

Если по договору дарения недвижимость получают дети, супруг, родители, братья, сёстры, сводные братья и сёстры, внуки, правнуки, дедушки и бабушки, — госпошлина составляет 0,5 % от стоимости недвижимости.

6. ̄̌ ̄ ̄̌ ̄̄ ̄, ̄, ̄, ̧̄, ̄̄, ̧̄, ̄̄, ̄, ̄ ̄ ̄̌ ̌ 5.1. 5.3. ̌̄ ̄ ̄ 0,5 % ̄̄ ̄ ̄̌ ̄̄ (), ̄ ̄ 50 000 .

Если недвижимость дарится другим родственникам или посторонним лицам, госпошлина составляет 3 % от стоимости недвижимости.

5.3. ̄̌ ̄̌ ̄̄ ̄ – 3 % ̄ ̄̌ ̄̄ (), ̄ ̄ 50 000 ;

Для семей с тремя и более детьми, у которых есть карточка ̧, госпошлина во всех случаях (продажа и дарение) — 0,5 %. Но важно не забыть предъявить карточку. Если вы забыли, как когда-то это сделал я, то можно написать заявление, и вам вернут переплату.

Теперь перейдём к наследству. Размер госпошлины зависит от того, происходит ли наследование по закону (когда нет завещания) или по завещанию (договору наследования), а также от степени родства.

Госпошлина за закрепление права собственности в Земельной книге на недвижимость, если наследование происходит по закону (без завещания) и стоимость имущества ПРЕВЫШАЕТ 10 минимальных зарплат:

• Супругу и наследникам первой, второй и третьей очереди, проживавшим совместно с наследодателем — 0,25 процента от стоимости наследуемого недвижимого имущества;

13.1.1. ̄ ̄ ̄̄ ̄̌ ̄, ̄ ̌̄ ̧̌ – 0,25 % ̄ ̄ ̄̌ ̄̄;

• Остальным наследникам первой и второй очереди (тем, кто не проживал совместно с наследодателем) — 0,5 % от стоимости наследуемого недвижимого имущества;

13.1.2. ̄̄ ̄ ̄ ̧̌ – 0,5 % ̄ ̄ ̄̌ ̄̄;

• Остальным наследникам третьей очереди — 1,5 % от стоимости наследуемого недвижимого имущества;

13.1.3. ̄̄ ̌̄ ̧̌ – 1,5 % ̄ ̄ ̄̌ ̄̄;

• Наследникам четвёртой очереди (например, двоюродным братьям и сёстрам) — 5 % от стоимости наследуемого недвижимого имущества.

13.1.4. ̄ ̧̌ – 5 % ̄ ̄ ̄̌ ̄̄;

Напоминаю, кто относится к наследникам до третьей очереди по Гражданскому закону:

1. родители;

2. дети;

3. дедушки и бабушки;

4. внуки;

5. братья и сёстры;

6. прадедушки и прабабушки;

7. правнуки;

8. дяди и тёти;

9. племянники.

В делах о вступлении в законную силу акта последней воли (это завещание) или договора о наследовании (это завещание, оформленное в виде договора между завещателем и наследником):

• Супругу и наследникам первой, второй и третьей очереди — 0,125 % от стоимости наследуемого недвижимого имущества;

13.2.1. ̄ ̄, ̄ ̌̄ ̧̌ – 0,125 % ̄ ̄ ̄̌ ̄̄;

• Наследникам четвёртой очереди — 4 % от стоимости наследуемого недвижимого имущества;

13.2.2. ̄ ̧̌ – 4 % ̄ ̄ ̄̌ ̄̄;

• Остальным наследникам по завещанию или договору — 7,5 % от стоимости наследуемого недвижимого имущества.

13.2.3. ̄̄ ̄ ̄ – 7,5 % ̄ ̄ ̄̌ ̄̄;

От госпошлины освобождаются наследства, стоимость которых МЕНЬШЕ 10 минимальных зарплат. В этом году минимальная зарплата — 740 евро, с 2026 года — 780 евро, то есть 7400 и 7800 евро соответственно.

База расчёта госпошлины — большая из двух сумм: указанной в договоре или кадастровой стоимости. Если выше кадастровая — берётся она, если договорная — берётся договорная.

Чтобы понять общий масштаб расходов, к этим суммам нужно прибавить услуги нотариуса. Но об этом — в следующий раз.

Также напоминаю, что у нас с вами уже есть публикации о том:

• какие есть исключения, чтобы не платить подоходный налог при продаже собственности;

• что такое стоимость приобретения при покупке, дарении, наследовании;

• как можно уменьшить облагаемую сумму и т.д.:

https://www.facebook.com/juris.sokolovskis/posts/24461058046891092

Публикация о дарении денег, вещей и недвижимости — когда это облагается подоходным налогом, а когда — нет:

https://www.facebook.com/juris.sokolovskis/posts/24530589173271312

Публикация о том:

• что лучше подарить детям — квартиру или деньги;

• как определить стоимость приобретения, если недвижимость получена по договору содержания;

• если сдаю квартиру — можно ли прописаться в ней вместе с жильцами, чтобы получить освобождение от

налога;

• освобождение от налога при реинвестировании в функционально аналогичное жильё:

https://www.facebook.com/juris.sokolovskis/posts/24595472426782986