Они были агрессивны, но это же не повод… или повод? Подробности расстрела трёх собак

Предприниматель Модрис Коновалов, известный как владелец фермы «Modra olas», сообщил в социальных сетях, что животные принадлежат ему.

В муниципалитете поясняют, что 10 октября муниципальная полиция получила вызов о трех агрессивно настроенных бродячих собаках, которые угрожали хозяйке частной собственности в Брунавской волости. Дежурная часть муниципальной полиции связалась со «Службой спасения животных» — специалистами по отлову животных. Однако представитель охотничьего коллектива прибыл раньше ловцов животных и застрелил собак.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье 230, часть 2 Уголовного кодекса за жестокое обращение с животными. За такое преступление может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, кратковременного лишения свободы или пробационного надзора с лишением права на содержание определенных или всех видов животных на срок до пяти лет.

В этом инциденте также участвовала организация «Служба спасения животных». Она сообщает, что в пятницу после 13:00 поступил вызов по поподу трех агрессивных собак, находящихся во дворе одного из домов. «К сожалению, нам удалось выяснить владельца собак почти одновременно с полицейскими, которые сняли микрочипы с уже мертвых собак», — рассказывает организация. «Служба спасения животных» также призывает владельцев собак следить за тем, чтобы их животные не бродили без присмотра.

«Мы понимаем, насколько эмоционально тяжела такая потеря домашнего животного. Мы осуждаем поспешное решение и чрезмерные действия в этой ситуации, приведшие к отстрелу собак. Призываем владельцев домашних животных заботиться о своих питомцах, не допускать их бродяжничества и не подвергать их возможным трагическим последствиям», — заявил председатель думы Баусского района Айвар Мачек.

Начальник Госполиции Арманд Рукс в интервью ДТВ заявил, что власти могли избрать другой способ решения конфликта: «Нет ничего проще, чем лишить жизни животное». Он отметил, что расследование покажет, насколько агрессивным и опасным было поведение псов.