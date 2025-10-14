Сокращать чиновников, врачей или больных? Минздрав ищет способы экономии

Один из рассматриваемых сценариев предусматривает создание единого совета для всех трех больниц. В целом потребности системы здравоохранения оцениваются в 568 миллионов евро в текущем году и в 651 миллион евро - в 2026 году.

Потребности отрасли с каждым годом растут, и теми средствами, которые выделялись в этом году, уже не удастся обеспечить тот же уровень услуг в следующем.

"Большая проблема в том, что мы ограничены в финансировании: львиная доля средств уходит стационарам, затем - на амбулаторные и другие услуги. Однако основной акцент следовало бы сделать на улучшении образа жизни, профилактике и скрининге, что, в свою очередь, позволило бы снизить нагрузку на стационары", - заявил на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым делам заместитель госсекретаря Министерства здравоохранения по финансовым вопросам Борис Книгин.

Он сообщил, что Министерство здравоохранения создало рабочую группу для оценки модели управления тремя КУБ.

В рамках ее работы будут рассмотрены юридический статус и финансирование больниц, их сотрудничество с другими медицинскими учреждениями, а также образовательные и исследовательские аспекты, качество здравоохранения и методическое руководство.

В настоящее время анализируются две модели. Первая предусматривает создание единого совета для всех КУБ при сохранении их нынешнего статуса обществ капитала.

Вторая - преобразование КУБ в производные публичные лица с разработкой отдельного регулирования для их деятельности.

По словам Книгина, первый сценарий позволил бы обеспечить единое стратегическое управление, сохранив при этом оперативную независимость и гибкость каждой больницы.

Второй вариант обеспечит устойчивую и прозрачную систему управления, усилив роль КУБ в здравоохранении, образовании и научных исследованиях.

Книгин признал, что процесс будет непростым, поскольку выбранная модель повлияет не только на структуру управления, но и на систему занятости, порядок финансирования, качество лечения и сотрудничество с вузами.

В целом дискуссии рабочей группы показали, что существует общее понимание необходимости перемен и согласие в том, что изменения следует внедрять постепенно, тщательно оценивая их влияние на систему здравоохранения, академическую среду и интересы общества.

К концу года Министерство здравоохранения должно представить конкретные предложения о том, какую из моделей следует продвигать дальше.

(Diena)