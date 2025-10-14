Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сокращать чиновников, врачей или больных? Минздрав ищет способы экономии

© LETA 14 октября, 2025 13:54

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Убытки клинических университетских больниц (КУБ) в этом году составляют приблизительно 45 миллионов евро. Финансовый прогноз на следующий год также не внушает оптимизма, поэтому необходимо искать решения, которые позволят улучшить работу больниц - в том числе за счет реформы управления. Созданная Министерством здравоохранения рабочая группа сейчас разрабатывает возможные модели изменений.

Один из рассматриваемых сценариев предусматривает создание единого совета для всех трех больниц. В целом потребности системы здравоохранения оцениваются в 568 миллионов евро в текущем году и в 651 миллион евро - в 2026 году.

Потребности отрасли с каждым годом растут, и теми средствами, которые выделялись в этом году, уже не удастся обеспечить тот же уровень услуг в следующем.

"Большая проблема в том, что мы ограничены в финансировании: львиная доля средств уходит стационарам, затем - на амбулаторные и другие услуги. Однако основной акцент следовало бы сделать на улучшении образа жизни, профилактике и скрининге, что, в свою очередь, позволило бы снизить нагрузку на стационары", - заявил на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым делам заместитель госсекретаря Министерства здравоохранения по финансовым вопросам Борис Книгин.

Он сообщил, что Министерство здравоохранения создало рабочую группу для оценки модели управления тремя КУБ.

В рамках ее работы будут рассмотрены юридический статус и финансирование больниц, их сотрудничество с другими медицинскими учреждениями, а также образовательные и исследовательские аспекты, качество здравоохранения и методическое руководство.

В настоящее время анализируются две модели. Первая предусматривает создание единого совета для всех КУБ при сохранении их нынешнего статуса обществ капитала.

Вторая - преобразование КУБ в производные публичные лица с разработкой отдельного регулирования для их деятельности.

По словам Книгина, первый сценарий позволил бы обеспечить единое стратегическое управление, сохранив при этом оперативную независимость и гибкость каждой больницы.

Второй вариант обеспечит устойчивую и прозрачную систему управления, усилив роль КУБ в здравоохранении, образовании и научных исследованиях.

Книгин признал, что процесс будет непростым, поскольку выбранная модель повлияет не только на структуру управления, но и на систему занятости, порядок финансирования, качество лечения и сотрудничество с вузами.

В целом дискуссии рабочей группы показали, что существует общее понимание необходимости перемен и согласие в том, что изменения следует внедрять постепенно, тщательно оценивая их влияние на систему здравоохранения, академическую среду и интересы общества.

К концу года Министерство здравоохранения должно представить конкретные предложения о том, какую из моделей следует продвигать дальше.

(Diena)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Загрузка

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

