«Это сущий шантаж!» Почему в рижской пятиэтажке до сих пор нет отопления

По словам жильцов злополучного дома, в квартирах на теневой стороне температура не выше 15-16 градусов. "Шерстяные носки, кофта, два одеяла. Так и спим", - рассказывает съёмочной группе 85-летняя Мария.

Хотя в соседнем доме отопление уже подключено, жильцы дома номер 5 по-прежнему мёрзнут.

Ирена, живущая в этом же доме, жалуется: "В квартире 4-летний внук, всё время включён обогреватель. Это ненормально. Уже плесень появилась. Ребёнок больной лежал, это ненормально".

Оказалось, что в сентябре жильцы решили поменять управляющую компанию и сообщили об этом нынешнему эксплуатационщику - SIA Berga nami, отношения с которым продлились всего год. А теперь управляющая компания отказывается подключить отопление, пока не будет уплачена задолженность.

Ирена снова в кадре: "Я звонила в управляющую компанию, но мне ответили, что не в их интересах нас спонсировать. Жильцы должны погасить задолженность. Какая у нас связь с жильцами, которые не платят. Мы-то платим".

На сайте Rīgas siltums видно, что долг у дома не такой уж и огромный - всего 500 евро. Это вызвало у жильцов подозрения, что управляющая компания просто хочет сделать пакость в отместку за расторжение договора.

По словам Ирены, "1 сентября этого долга не было, откуда он взялся? Нам никто не поясняет, им звонить - без толку. Это вымогательство, шантаж. Я соберу подписи жильцов, поеду в полицию, подам заявление о вымогательстве".

Управляющая компания в свою очередь заявляет, что с учётом прекращения отношений она не готова взять на себя ещё более возросшие долговые обязательства жильцов. Отопление, как утверждается, будет подключено в тот момент, когда задолженность будет покрыта.

Директор SIA Berga nami сообщил следующее:

"Дом на данный момент должен Berga nami 6842 евро, из них 1900 - за теплоэнергию. Согласно публичной информации, долг дома Rīgas siltums - 500 евро. Разницу в размере 1400 евро уплатили мы, можно сказать, покрыли долги дебиторов. Мы получили от жильцов пояснения по электронной почте, что они не планируют платить. Они и раньше не платили, и теперь не планируют платить. Чтобы снизить риск для бизнеса, этому конкретному дому не начать отопительный сезон до момента, пока дом не примет какие-то решения, как планируется покрыть эти 1900 евро. Хотя должники - отдельные собственники квартир, это всё же общность. Если часть собственников не выполняет обязательства, отвечает за это общность".

Специалист по обслуживанию жилых домов Витольд Пейпиньш, не связанный с этим делом, тоже считает, что собственники квартир несут коллективную ответственность:

"Следующей управляющей компании нужна гарантия, что собственники квартир примут решение о готовности выплатить задолженность. Если такое решение есть, управляющая компания свободно может перенять жилой дом, пойти в Rīgas siltums заключить соглашение. Многие считают, что должник - предыдущая управляющая компания, но они забывают одну вещь. Одна сторона договора - Rīgas siltums, а вторая - общность собственников квартир, которую представляет конкретная управляющая компания".

Нынешняя управляющая компания призывает активных жильцов дома к конструктивному диалогу, а также сообщает о том, что начала судиться с тремя проживающими в доме должниками, у которых накопилась наибольшая сумма задолженности.

(Иллюстративное фото.)