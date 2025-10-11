Зато с хозяйством хорошо! Учителя бегут из школы, директору предписано улучшить коммуникацию

По словам педагогов, руководство школы грубо обращается с подчинёнными, демонстрирует несправедливость и психологический прессинг. Некоторые учителя слышали в свой адрес унизительные выражения, в том числе из-за возраста. Один из заместителей, по словам учеников, угрожал: «Ты у меня получишь!»

«Очень много жалоб подано в департамент (Рижской думы, прим press.lv) и от учителей, и от родителей, и от учеников, но реакции нет. Начался психологический моббинг, завуалированный под “официальные процедуры”», — рассказала одна из преподавательниц.

Из-за нехватки кадров в школе не проводятся отдельные уроки биологии и химии. Учебная нагрузка у многих педагогов сокращена, зарплаты уменьшены. Некоторые, опасаясь репрессий, соглашаются на увольнение «по собственному желанию».

Руководитель департамента образования Рижской думы Анита Петеркопа признала, что в школе действительно есть проблемы. Директору назначен ментор и предписано улучшить коммуникацию с коллективом. Однако, по словам Петеркопы, «в хозяйственном плане школа работает хорошо», поэтому департамент пока воздерживается от вмешательства.

Между тем педагоги считают действия самоуправления недостаточными и отмечают, что жалобы часто остаются без ответа. Один из представителей школы, пытавшийся узнать судьбу поданного обращения, был даже заблокирован в WhatsApp-чате департамента.

Сам директор от интервью с Latvijas Radio отказался, сославшись сначала на занятость, потом на больничный.