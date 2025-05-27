Одним росчерком пера: меморандум подписан, когда ждать дешевые продукты на полках магазинов?

Меморандум подписали само Министерство экономики, которое будет следить за его исполнением, Министерство земледелия, Центр защиты прав потребителей и несколько предпринимательских организаций — Латвийская торгово-промышленная палата, Ассоциация торговцев продовольствием, Федерация производителей продовольствия и др.

Цель документа — снижение цен на продовольствие в магазинах (они во многом ответственны за нынешнюю высокую инфляцию). Он предполагает некоторые мероприятия, которые, как считается, должны повысить доступность базовых продуктов питания, особенно для семей с невысокими доходами, и улучшить предложение местных продуктов.

Среди включенных в него инициатив Минэкономики особенно выделяет три:

Корзина низких цен. Розничные торговцы обязуются обеспечить по меньшей мере один товар с более низкой ценой в каждой категории продуктов. Всего определены 53 вида продуктов, разделенные по 10 категориям: хлеб, молоко, овощи, мясо и пр. Предполагается, что продукты в этой «корзине» будут регулярно меняться, и попадающие в нее товары должны быть на 20% дешевле по сравнению с другими.

Инструмент для сравнения цен. Предполагается, что участники поспособствуют продвижению цифровых инструментов, которые позволят потребителям быстро сравнивать стоимость продовольствия в разных магазинах. Уже подготовлены поправки к Закону о защите прав потребителей, нужные для сбора данных такими инструментами. Ожидается, что он может заработать в следующем месяце.

Продвижение местных продуктов. Планируются маркетинговые кампании для популяризации произведенного в Латвии продовольствия. Предусмотрено более тесное сотрудничество между сельскохозяйственными коммерсантами, производителями продовольствия и торговцами — с целью увеличения объема продаж местных продуктов.

Как отмечается, соглашение опирается на добровольную готовность сторон к сотрудничеству, а не нормативное регулирование. Юридической силы у этого меморандума нет. Виктор Валайнис ожидает, что уже через пару недель можно ожидать снижения цен в магазинах.

Исполнительный же директор Ассоциации торговцев продовольствием Норис Крузитис отметил, что цены растут постоянно, так что торговцы и производители будут стараться самую низкую возможную в данный момент цену, но вообще какие-то продукты могут дорожать и после подписания меморандума.

За его соблюдением будет следить Центр защиты прав потребителей. Планируется анализ динамики цен продовольствия, опросы общественного мнения, обобщение данных о доле местных продуктов на рынке.