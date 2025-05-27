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Одним росчерком пера: меморандум подписан, когда ждать дешевые продукты на полках магазинов?

© Lsm.lv 27 мая, 2025 20:26

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пресс-фото

В Министерстве экономики подписан меморандум, который, как считается, должен поспособствовать снижению цен на продукты питания. Как отмечает LSM, у документа на самом деле нет юридической силы, но глава Минэкономики Виктор Валайнис считает, что реальные изменения можно будет увидеть уже через две недели.

Меморандум подписали само Министерство экономики, которое будет следить за его исполнением, Министерство земледелия, Центр защиты прав потребителей и несколько предпринимательских организаций — Латвийская торгово-промышленная палата, Ассоциация торговцев продовольствием, Федерация производителей продовольствия и др.

Цель документа — снижение цен на продовольствие в магазинах (они во многом ответственны за нынешнюю высокую инфляцию). Он предполагает некоторые мероприятия, которые, как считается, должны повысить доступность базовых продуктов питания, особенно для семей с невысокими доходами, и улучшить предложение местных продуктов.

Среди включенных в него инициатив Минэкономики особенно выделяет три:

Корзина низких цен. Розничные торговцы обязуются обеспечить по меньшей мере один товар с более низкой ценой в каждой категории продуктов. Всего определены 53 вида продуктов, разделенные по 10 категориям: хлеб, молоко, овощи, мясо и пр. Предполагается, что продукты в этой «корзине» будут регулярно меняться, и попадающие в нее товары должны быть на 20% дешевле по сравнению с другими.

Инструмент для сравнения цен. Предполагается, что участники поспособствуют продвижению цифровых инструментов, которые позволят потребителям быстро сравнивать стоимость продовольствия в разных магазинах. Уже подготовлены поправки к Закону о защите прав потребителей, нужные для сбора данных такими инструментами. Ожидается, что он может заработать в следующем месяце.

Продвижение местных продуктов. Планируются маркетинговые кампании для популяризации произведенного в Латвии продовольствия. Предусмотрено более тесное сотрудничество между сельскохозяйственными коммерсантами, производителями продовольствия и торговцами — с целью увеличения объема продаж местных продуктов.

Как отмечается, соглашение опирается на добровольную готовность сторон к сотрудничеству, а не нормативное регулирование. Юридической силы у этого меморандума нет. Виктор Валайнис ожидает, что уже через пару недель можно ожидать снижения цен в магазинах.

Исполнительный же директор Ассоциации торговцев продовольствием Норис Крузитис отметил, что цены растут постоянно, так что торговцы и производители будут стараться самую низкую возможную в данный момент цену, но вообще какие-то продукты могут дорожать и после подписания меморандума.

За его соблюдением будет следить Центр защиты прав потребителей. Планируется анализ динамики цен продовольствия, опросы общественного мнения, обобщение данных о доле местных продуктов на рынке.

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