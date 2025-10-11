В Земессардзе смогут служить сотрудники полиции и СГД? Поправки к закону уже готовы

Поправки предусматривают, что в Земессардзе смогут служить сотрудники МВД, органов безопасности, полиции, прокуратуры, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) и Службы госдоходов (СГД).

Кроме этого, в законопроекте затронуты социальные гарантии: у близких будет возможность получить пособие в случаях гибели земессарга по неосторожности, но не в результате злонамеренных действий.

Ещё предусмотрено создать статус сторонника Земессардзе. Сторонник сможет оказывать ополчению практическую поддержку, не состоя на активной службе, например, это может быть помощь в сфере логистики, радиосвязи и анализа данных.

Особо оговорено также, что на службу в Земессардзе не будут принимать лиц, имеющих двойное гражданство, кроме случаев, соответствующих исключениям из Закона о гражданстве.

Авторы законопроекта поясняют, что изменения будут способствовать вовлечению общества в оборону страны и усилят потенциал Земессардзе.