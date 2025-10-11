Сигареты с фильтрами тоже запретят? ЕС приготовился

Документ Совета ЕС, направленный профильным чиновникам, предлагает сформировать общую позицию блока и одобрить инициативы экспертной группы ВОЗ, направленные на сокращение табакокурения и зависимости от никотина.
«Фильтры и другие отходы табачных изделий загрязняют почву и воду, нанося значительный вред окружающей среде», — говорится в проекте позиции ЕС.
Речь идёт о поддержке запрета сигарет с фильтрами, а также о более жёстком контроле за появлением новых курительных продуктов. Окончательное решение будет зависеть от реакции стран-участниц, которые обсудят этот вопрос 17–22 ноября в Женеве.