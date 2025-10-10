Полицейские подтвердили, что «Toyota» действительно принадлежит Государственной полиции и направлялась на вызов.

По предварительной информации, полицейский автомобиль двигался с включёнными световыми и звуковыми сигналами, однако одна из машин не заметила его и произошло столкновение. Начат административный процесс, обстоятельства выясняются.

«Вообще-то на перекрёстке нужно убедиться и снизить скорость. Я понимаю, что должна была уступить, но я действительно ничего не видела. Они ехали быстро, у нас даже задымился салон. Я не слышала ни звука, ни видела маяков. Ничего не видела», — рассказала водитель Volvo. Недоумение водителя вызвало и то, что находившиеся внутри Toyota были не в форме, а в спортивных костюмах.

Перекрёсток улиц Валмиерас и Матиса отличается интенсивным движением. Несмотря на аварию и присутствие оперативных служб, утром многие водители объезжали место происшествия, не снижая скорость.

Когда полицейский, оформлявший ДТП, попытался отбуксировать повреждённый Volvo к обочине, с улицы Матиса подъехал грузовик. Ни он, ни полицейский, двигающийся задним ходом, не заметили друг друга — произошла вторая авария. Водитель грузовика удара не почувствовал и уехал. У Volvo, уже сильно помятого спереди, теперь повреждена и задняя часть — автомобиль, вероятно, подлежит списанию.

Несмотря на утреннюю суету, у пассажирок Volvo остался один вопрос:

«Хотелось бы услышать, какой у них вообще звук, если его не слышно. Когда едут медики — все сразу прижимаются, или когда “летит” пожарная. А тут… может, у них какая-то другая, более тихая сирена?»

На этот вопрос ответил главный инспектор Бюро реагирования Государственной полиции Виталий Компаниец. Он пояснил, что большинство машин оборудовано одинаковыми звуковыми сигналами, однако у некоторых полицейских автомобилей звук действительно может немного отличаться и быть тише.

Инспектор подчеркнул, что внимательными должны быть все — и обычные водители, и сотрудники полиции, которые тоже должны учитывать, что их могут не заметить.