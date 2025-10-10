Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Не видела и не слышала»: на перекрёстке в Риге полицейская машина столкнулась с Volvo (1)

tv3.lv 10 октября, 2025 20:40

ЧП и криминал 1 комментариев

В четверг утром в Риге, в районе улицы Авоту, столкнулись три автомобиля. Один из них — нетрафарированная машина Государственной полиции, которая ехала на вызов на красный свет светофора. Водители других машин недоволь. Они утверждают, что не слышали сирен и не видели проблесковых маяков, потому что полицейская машина внезапно выехала на перекрёсток с боковой улицы.

Полицейские подтвердили, что «Toyota» действительно принадлежит Государственной полиции и направлялась на вызов.
По предварительной информации, полицейский автомобиль двигался с включёнными световыми и звуковыми сигналами, однако одна из машин не заметила его и произошло столкновение. Начат административный процесс, обстоятельства выясняются.

«Вообще-то на перекрёстке нужно убедиться и снизить скорость. Я понимаю, что должна была уступить, но я действительно ничего не видела. Они ехали быстро, у нас даже задымился салон. Я не слышала ни звука, ни видела маяков. Ничего не видела», — рассказала водитель Volvo. Недоумение водителя вызвало и то, что находившиеся внутри Toyota были не в форме, а в спортивных костюмах. 

Перекрёсток улиц Валмиерас и Матиса отличается интенсивным движением. Несмотря на аварию и присутствие оперативных служб, утром многие водители объезжали место происшествия, не снижая скорость.

Когда полицейский, оформлявший ДТП, попытался отбуксировать повреждённый Volvo к обочине, с улицы Матиса подъехал грузовик. Ни он, ни полицейский, двигающийся задним ходом, не заметили друг друга — произошла вторая авария. Водитель грузовика удара не почувствовал и уехал. У Volvo, уже сильно помятого спереди, теперь повреждена и задняя часть — автомобиль, вероятно, подлежит списанию.

Несмотря на утреннюю суету, у пассажирок Volvo остался один вопрос:

«Хотелось бы услышать, какой у них вообще звук, если его не слышно. Когда едут медики — все сразу прижимаются, или когда “летит” пожарная. А тут… может, у них какая-то другая, более тихая сирена?»

На этот вопрос ответил главный инспектор Бюро реагирования Государственной полиции Виталий Компаниец. Он пояснил, что большинство машин оборудовано одинаковыми звуковыми сигналами, однако у некоторых полицейских автомобилей звук действительно может немного отличаться и быть тише.

Инспектор подчеркнул, что внимательными должны быть все — и обычные водители, и сотрудники полиции, которые тоже должны учитывать, что их могут не заметить.

Комментарии (1)
Комментарии (1)
«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (1)

Важно 20:03

Важно 1 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара (1)

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 1 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе (1)

Важно 19:41

Важно 1 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (1)

Важно 19:04

Важно 1 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (1)

Спорт 18:52

Спорт 1 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня (1)

Важно 18:49

Важно 1 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам (1)

Важно 18:34

Важно 1 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

