«Люди будут оставаться умирать дома!» В Балви планируют преобразовать больницу

Медперсонал и жители говорят о тревоге и непонимании происходящего. «Мы получаем сигнал — закрываем, значит, больше не нужна медицинская помощь», — сказал председатель правления объединения Балвской и Гулбенской больниц Маргерс Цейтманис, назвав предложенный план «безумием и непрофессионализмом».

Балвская больница сегодня относится к третьему уровню, обеспечивает работу по семи направлениям и оказывает неотложную помощь 24 часа в сутки. Если реформа вступит в силу, учреждение может превратиться лишь в дневной стационар, что фактически лишит жителей региона круглосуточной медицинской помощи.

«Министерство пытается сэкономить максимум по два миллиона евро на каждую больницу, в целом около 25 миллионов в год. Но такая экономия может стать очень дорогой, потому что люди всё равно будут искать помощь — в Резекне, Валмиере или Риге», — подчеркнул Цейтманис.

Балвское самоуправление организовало сбор подписей как в электронном виде, так и очно. «Наши Балви пустеют! Тогда что делать молодёжи, где рожать, где растить детей, если даже больницы не останется?» — возмущается жительница Бирута Барановска.

Острее всего ситуацию ощущают приграничные сёла и города, где проживает преимущественно пожилое население. «У нас много домов социальной помощи и пансионатов. Если везти больного час или полтора — это значит обречь человека. Мы не можем этого допустить», — заявил председатель края Янис Труповниекс (ЛЗП).

Особенно тревожатся семейные врачи. «Нашим пациентам будет очень трудно. Многим будет не по карману поездка в Резекне или Валмиеру. Люди просто будут оставаться дома — умирать дома», — сказала врач из Виляки Алина Штубайлова-Жварте.

В Министерстве здравоохранения утверждают, что план реорганизации пока является информационным документом. «Во всех больницах останется неотложная и срочная помощь. Врач будет доступен круглосуточно, семь дней в неделю», — заявил замгоссекретаря Свен Хенкузенс.

28 октября на заседании латгальской подкомиссии Сейма мэры приграничных самоуправлений намерены требовать гарантий сохранения медицинской инфраструктуры региона.