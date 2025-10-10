В результате взрыва на военном заводе по производству боеприпасов в США погибли и пропали без вести несколько человек, сообщили власти в пятницу. Вторичные взрывы заставили спасателей держаться на расстоянии от горящего места с обломками.

Взрыв, который, по сообщениям людей, был слышен и ощутим на расстоянии многих миль, произошел на заводе Accurate Energetic Systems в Теннесси.

На сайте компании говорится, что она производит и испытывает взрывчатые вещества в восьми зданиях, раскинувшихся на лесистых холмах недалеко от Бакснорта, города, расположенного в 97 километрах к юго-западу от столицы штата, Нэшвилла.

"На данный момент несколько человек числятся пропавшими без вести. Мы стараемся не забывать о семьях и об этой ситуации", - сказал шериф округа Хамфрис Крис Дэвис на пресс-конференции.

Позже пришло сообщение о 19 пропавших без вести и, по меньшей мере, одном погибшем.