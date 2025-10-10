Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Германии дома реновируют за счет государства — почему не у нас? (4)

«Вести» 10 октября, 2025 15:13

Уже 15 лет жителей призывают обновить свои многоквартирные дома. Еврофонды и местные самоуправления дают софинансирование, но процесс не набирает ожидаемого темпа... Мы задались целью узнать: что тормозит этот процесс омоложения жилого фонда?

Кварталы серийных домов, в частности в столице, выглядят в целом неприглядно. Когда-то, лет 50 назад, новостройки литовского проекта выглядели нарядно и украшали город - так же, как и появившиеся позже другие, более новые 9- и 12-этажные дома. А ведь есть еще и «сталинки», и дома исторического центра и окраин – не только каменные, но и деревянные. Сколько они еще простоят?

По большей части это все частная собственность жителей, которые приватизировали квартиры или покупали их, получали в наследство. И никто не думал о том, что содержать недвижимость – дело хлопотливое, а главное - дорогостоящее. Государство легко сбросило с себя этот ветхий жилой фонд, хотя, например, в Германии и Польше серийные дома были обновлены за счет государства. У нас же с каждым годом все жестче увеличиваются требования к владельцам квартир о содержании своего имущества – общего дома.

С другой стороны, ЕС требует улучшать климат, на состояние которого негативно влияют в том числе старые жилые дома, в которых тепло и СО2 так и вылезают сквозь все щели.

Рижское энергетическое агентство, проведя масштабный анализ данных о потреблении тепловой энергии в многоквартирных домах, выявило в столице 2 725 зданий с самым низким классом энергоэффективности отопления - F. (Для сравнения: в ведомстве столичного домоуправления RIgas namu pArvaldnieks – 3 400 жилых домов.)

Вывод однозначен: надо утеплять, реновировать дома и повышать их энергоэффективность, чтобы и тепло не уходило, и в доме было уютно, и климат не портился. Однако владельцы квартир не торопятся...

За 15 лет - до 10%

За 15 лет в реновацию вложено 350 млн. евро, еще 173 млн. собираются вложить в ближайшие годы. Прошло 600 информационных кампаний энергоэффективности. Их посетили 56 тысяч человек.

Но рапортовать Европе не о чем. По информации Министерства экономики ЛР, в целом за все время доступности еврофондов в Латвии реновированы 1 793 здания. Это 6,75% от общего числа многоквартирных домов.

Всего в Латвии насчитывается 39 447 таких многоквартирных зданий. И было бы целесообразно обновить хотя бы 66% из них. А это 26 000 домов...

Между тем есть в этом процессе и свои передовики утепления. По числу утепленных домов на первом месте — Лиепая (182 здания), потом - Рига (134), далее - Валмиера (112). Учитывая, например, что Валмиера - небольшой город, он после работ по реновации выглядит чистеньким, ухоженным. В Риге же только 10% зданий отвечают классам энергоэффективности A, B или C. Хотя в среднем по ЕС показатели тоже невысоки, но все же - 25%.

А в процентах по отношению к общему количеству зданий в городе самое утепленное самоуправление Латвии — это Олайне. Здесь реновирован каждый четвертый дом, в Валке — 16% зданий, а в Саулкрасты — 15,6%...

Где они, а где мы?

Такая, в общем-то, массовая пассивность непонятна тем, кто находится внутри процесса реновации: застройщикам, архитекторам, управляющим, банкирам. И это объяснимо. Где живут те, кто торопит делать реновацию, а где те, кому надо реновировать? Первые - в основном в частных домах и новостройках, или в «перестройках» в историческом центре, или вообще за рубежом. А вторые – здесь, в своих серийках, хрущевках, «деревяшках».

«Какое такое утепление? Нам бы денежек хватило коммуналку уплатить, - говорят обитатели нереновированного жилья, - еды какой купить, может, и на лекарство останется...»

Уровень покупательной способности в Латвии, по данным Eurostat, составляет всего 71%. То есть жители не могут себе позволить минимум, а тут дополнительные расходы на капитальный ремонт здания, тем более что цены на работы и материал все растут. И это одна из причин – неплатежеспособность владельцев квартир в домах, построенных более 35-40 лет назад.

По данным экспертов, полная реновация здания, включающая обновление всех инженерных сетей, усиление конструкций, утепление и замену окон, сейчас может стоить от 1 000 евро за квадратный метр. В то же время строительство нового жилья при использовании современных промышленных железобетонных панелей с утеплением, вентиляцией и новыми инженерными сетями обходится от 1 400 до 1 650 евро за «квадрат».

И сейчас немало тех, кто, например, имея жилье в серийных домах, покупает квартиру в новостройке или перебирается в собственный дом. А квартиру в серийке или продают, вкладывая в покупку нового жилья, или сдают. Они не заинтересованы в реновации здания, в котором сдают квартиру, а тем более если ее продают.

И это вторая причина – владелец не будет жить в доме, и ему безразлична его судьба. Постепенно в серийных домах остаются только старые люди и семьи с небольшим достатком, а у них проблема – выжить сегодня и, может быть, завтра. Поэтому на глобальные проекты у них нет ни денег, ни заинтересованности...

Хорошо бы, но...

Результаты опросов показывают картину общественного восприятия реновации в Латвии:

- 54% респондентов считают цены на реновацию слишком высокими;

- 40% опрошенных не желают платить за реновацию;

- 75% полагают, что обеспечить домам реновацию должны государство или самоуправление;

- 4% считают, что это дело самих владельцев квартир.

Вместе с тем 80% опрошенных верят, что реновация значительно улучшает качество жизни в доме, снизит счета за отопление и другие коммунальные услуги;

- 70% согласны, что стоимость недвижимости увеличивается после реновации;

- 38% признают, что их дому необходима реновация из-за плохого состояния или недостаточной энергоэффективности.

Как мы видим, пользу реновации народ все-таки понимает. И в каждом доме найдется «группа товарищей», которые хотят обновить дом. Но перевешивает несогласное меньшинство. Даже после того как закон разрешил принимать решения при определенных условиях меньшинством, процесс сильно не подвинулся. Отсутствие общего мнения, неспособность жителей договориться — тоже причина медленного процесса реновации.

И, как видим по опросам, люди ожидают помощи государства и поддержки самоуправлений в этом процессе...

А оно нам надо?

По результатам разных опросов и бесед с жителями мы обратили внимание и на такие факты.

В большинстве своем владельцы квартир не совсем понимают необходимость вкладываться в такие объемные работы, которые, по их мнению, особенно-то и не улучшают состояние дома или даже портят его. Есть отзывы, что в квартирах становится сыро, а железобетонные стены не дышат под «одеялом» из пенопласта и начинают покрываться плесенью.

Те же, кто задумывается о капитальном ремонте дома, сталкиваются с проблемой оформления. Простому человеку не оформить такую кучу бумаг, да еще надо тратиться на юриста.

Также смущает, что средства от самоуправления или государства перечисляются на счет дома после того, как работы будут сделаны. Тратим по сегодняшнему курсу, говорят жители, а получим, когда эти же евро уже будут стоить меньше.

Высказываются и сомнения, что вернут деньги или меньше, чем обещали. Это вообще характерно для отношений жителей с самоуправлениями и государством. Люди опасаются, что их обманут...

Ничего личного, только бизнес

Неудивительно, что банки готовы финансировать даже все 100% затрат на реновацию, если собственники, например, не получили государственной поддержки в размере 50% через финансовое учреждение Altum и даже если у дома нет накоплений.

А сами жители как огня боятся этих самых кредитов. Ибо, если что, дом перейдет к банку, и они все дружно останутся без квартир. Поэтому слово «кредит» у большинства людей старшего поколения вызывает резкое отторжение...

Конечно, реновация, строительно-ремонтные работы в доме – это для управляющих развитие их профессиональной деятельности, новые доходы. Строительным инспекторам, архитекторам тоже приработок. И так далее. Реновация сегодня – это мощный промышленный комплекс, который кормит тысячи заинтересованных лиц и компаний: управленцев, строителей, ремонтных рабочих, архитекторов, банкиров, производителей строительных материалов.

...С другой стороны, нельзя не думать, что будет с вашим домом через 10 лет, если оставить все как есть...

Оксана ПЕТРЕНКО

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
