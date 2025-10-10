Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Восточная больница запускает новинку! Больницу на дому

10 октября, 2025

Выбор редакции 0 комментариев

Рижская восточная университетская больница (RAKUS, Gaiļezers) при участии Министерства здравоохранения начинает пилотный для Латвии проект «Больница на дому». Проект предполагает продолжение терапии в домашних условиях после выписки из больницы. При полном содействии медперсонала с выездом на дом и удалёнными консультациями специалистов.

"Больница на дому" - это инновационная медицинская услуга, которая позволяет пациентам получать качественную и эффективную помощь в привычной, комфортной обстановке, снижая при этом стресс и дискомфорт, часто возникающие во время пребывания в больнице, и обеспечивая качество и результаты лечения на оптимальном уровне.

Пилотный проект будет предлагать лечение, уход и медицинское наблюдение пациентам с хроническими заболеваниями, подверженным повышенному риску повторной госпитализации. Услуга также будет доступна для лечения пациентов с острым, но стабильным состоянием на дому при наличии эффективных протоколов лечения. Реализация концепции «Больница на дому» будет включать в себя дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов и круглосуточную коммуникацию с ними с использованием цифровых технологий и сертифицированного медицинского оборудования. В особых случаях также будет доступен очный визит врача или медсестры по месту жительства пациента.

Платформу для проекта и обучение медперсонала предоставляет шведская компания Medoma.

Работа в "Больнице на дому" будет вестись в 8-, 12-, 16- или 24-часовых сменах.

Клиника приглашает в проект интернистов, кардиологов, семейных врачей, неврологов, гастроэнтерологов, пульмонологов. Особенно нужны медицинские сестры и помощники врачей.

Договора с медперсоналам будет заключены уже с 20 октября, а 23–24.10 состоится обучение по работе с платформой.

Цель пилотного проекта — предоставить услугу 300 пациентам, а его результаты покажут, является ли такая модель экономически эффективной и приемлемой для жителей Латвии.

Если проект будет успешным, с апреля 2026 года проект станет постоянным подразделением RAKUS.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

