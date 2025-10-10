Восточная больница запускает новинку! Больницу на дому

"Больница на дому" - это инновационная медицинская услуга, которая позволяет пациентам получать качественную и эффективную помощь в привычной, комфортной обстановке, снижая при этом стресс и дискомфорт, часто возникающие во время пребывания в больнице, и обеспечивая качество и результаты лечения на оптимальном уровне.

Пилотный проект будет предлагать лечение, уход и медицинское наблюдение пациентам с хроническими заболеваниями, подверженным повышенному риску повторной госпитализации. Услуга также будет доступна для лечения пациентов с острым, но стабильным состоянием на дому при наличии эффективных протоколов лечения. Реализация концепции «Больница на дому» будет включать в себя дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов и круглосуточную коммуникацию с ними с использованием цифровых технологий и сертифицированного медицинского оборудования. В особых случаях также будет доступен очный визит врача или медсестры по месту жительства пациента.

Платформу для проекта и обучение медперсонала предоставляет шведская компания Medoma.

Работа в "Больнице на дому" будет вестись в 8-, 12-, 16- или 24-часовых сменах.

Клиника приглашает в проект интернистов, кардиологов, семейных врачей, неврологов, гастроэнтерологов, пульмонологов. Особенно нужны медицинские сестры и помощники врачей.

Договора с медперсоналам будет заключены уже с 20 октября, а 23–24.10 состоится обучение по работе с платформой.

Цель пилотного проекта — предоставить услугу 300 пациентам, а его результаты покажут, является ли такая модель экономически эффективной и приемлемой для жителей Латвии.

Если проект будет успешным, с апреля 2026 года проект станет постоянным подразделением RAKUS.