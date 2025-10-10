Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Попривыкли: оценка жителями работы Рижской думы несколько улучшилась

Редакция PRESS 10 октября, 2025 08:23

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Оценка жителями работы Рижской думы несколько улучшилась, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Согласно результатам опроса "Latvijas fakti", проведенного летом 2025 года, количество положительных оценок самоуправления увеличилось на шесть процентных пунктов.

Чаще всего работу самоуправления одобряют молодые жители в возрасте 34 лет и моложе, а также жители центра Риги.

Как и в предыдущие годы, в этом году, говоря о положительных изменениях в Риге за последние 12 месяцев, люди чаще всего отмечали улучшение дорожной инфраструктуры и ремонт улиц. Также часто упоминались улучшения в благоустройстве города, озеленении и культурной жизни.

Как и в прошлом, в этом году вновь был рассчитан индекс качества жизни. По итогам опроса 2025 года индекс качества жизни горожан, оцениваемый от 0 (никто не удовлетворен) до 100 (все довольны всеми аспектами), составил 69,1 балла.

Сравнительно высокий индекс качества жизни был отмечен в Межциемсе, Гризинькалнсе, Агенскалнсе, Иманте, центре, Зиепниеккалнсе, Золитуде, Дзирциемсе, Брасе и Вецмилгрависе.

Больше всего рижане ценят культурные мероприятия в столице. В 2025 году 85% респондентов будут удовлетворены предлагаемыми культурными мероприятиями, что на пять процентных пунктов больше, чем в 2024 году.

Наибольший прогресс достигнут в доступности услуг дошкольного образования.

В этом году 47 % горожан удовлетворены качеством транспортной инфраструктуры, что на семь процентных пунктов выше, чем год назад, и является самым высоким показателем с 2018 года. В то же время качество уличного покрытия по-прежнему считается одной из самых важных проблем в городе, и люди призывают самоуправление уделять этому больше внимания.

Опрос этого года показывает, что основными видами транспорта в Риге остаются общественный транспорт (45 %) и автомобиль (41 %). 66% респондентов ежедневно ходят пешком, ездят на велосипеде или пользуются общественным транспортом.

За год количество пользователей общественного транспорта увеличилось на 11 процентных пунктов по сравнению с 2024 годом. 55 % опрошенных рижан пользуются общественным транспортом хотя бы раз в неделю, что на 1 процентный пункт больше, чем в прошлом году.

В целом, более трех четвертей опрошенных рижан удовлетворены доступностью и качеством общественного транспорта.

Возможности передвижения на велосипеде в Риге также оцениваются выше. 64% тех, кто пользовался велосипедом в течение последнего года, довольны инфраструктурой. Это на два процентных пункта выше, чем в 2024 году.

Рижане также положительно оценивают окружающую среду в своих районах, и общий рейтинг экологических вопросов высок. 77 % жителей удовлетворены качеством воздуха и 75 % - чистотой района.

Удовлетворенность количеством и качеством зеленых насаждений, парков и скверов остается неизменно высокой: 80% респондентов считают их хорошими.

Опрос "Latvijas fakti" проводился с июня по август, в нем приняли участие 2 267 жителей Риги.

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

