Попривыкли: оценка жителями работы Рижской думы несколько улучшилась

Согласно результатам опроса "Latvijas fakti", проведенного летом 2025 года, количество положительных оценок самоуправления увеличилось на шесть процентных пунктов.

Чаще всего работу самоуправления одобряют молодые жители в возрасте 34 лет и моложе, а также жители центра Риги.

Как и в предыдущие годы, в этом году, говоря о положительных изменениях в Риге за последние 12 месяцев, люди чаще всего отмечали улучшение дорожной инфраструктуры и ремонт улиц. Также часто упоминались улучшения в благоустройстве города, озеленении и культурной жизни.

Как и в прошлом, в этом году вновь был рассчитан индекс качества жизни. По итогам опроса 2025 года индекс качества жизни горожан, оцениваемый от 0 (никто не удовлетворен) до 100 (все довольны всеми аспектами), составил 69,1 балла.

Сравнительно высокий индекс качества жизни был отмечен в Межциемсе, Гризинькалнсе, Агенскалнсе, Иманте, центре, Зиепниеккалнсе, Золитуде, Дзирциемсе, Брасе и Вецмилгрависе.

Больше всего рижане ценят культурные мероприятия в столице. В 2025 году 85% респондентов будут удовлетворены предлагаемыми культурными мероприятиями, что на пять процентных пунктов больше, чем в 2024 году.

Наибольший прогресс достигнут в доступности услуг дошкольного образования.

В этом году 47 % горожан удовлетворены качеством транспортной инфраструктуры, что на семь процентных пунктов выше, чем год назад, и является самым высоким показателем с 2018 года. В то же время качество уличного покрытия по-прежнему считается одной из самых важных проблем в городе, и люди призывают самоуправление уделять этому больше внимания.

Опрос этого года показывает, что основными видами транспорта в Риге остаются общественный транспорт (45 %) и автомобиль (41 %). 66% респондентов ежедневно ходят пешком, ездят на велосипеде или пользуются общественным транспортом.

За год количество пользователей общественного транспорта увеличилось на 11 процентных пунктов по сравнению с 2024 годом. 55 % опрошенных рижан пользуются общественным транспортом хотя бы раз в неделю, что на 1 процентный пункт больше, чем в прошлом году.

В целом, более трех четвертей опрошенных рижан удовлетворены доступностью и качеством общественного транспорта.

Возможности передвижения на велосипеде в Риге также оцениваются выше. 64% тех, кто пользовался велосипедом в течение последнего года, довольны инфраструктурой. Это на два процентных пункта выше, чем в 2024 году.

Рижане также положительно оценивают окружающую среду в своих районах, и общий рейтинг экологических вопросов высок. 77 % жителей удовлетворены качеством воздуха и 75 % - чистотой района.

Удовлетворенность количеством и качеством зеленых насаждений, парков и скверов остается неизменно высокой: 80% респондентов считают их хорошими.

Опрос "Latvijas fakti" проводился с июня по август, в нем приняли участие 2 267 жителей Риги.