«Белорусский спецназ!» На дорогу выбежал настоящий зубр (ВИДЕО)

Редакция портала отмечает: «Увидеть зубра в Латвии — уже не такое уж большое удивление, их численность постепенно растёт. Но когда такой выбегает прямо на дорогу…».

В комментариях под публикацией — и шутки, и разные размышления.

Лаура недоумевает, не сбежал ли он из какого-нибудь зоопарка, но Мартин предлагает другую версию: «Это был белорусский спецназ.»

Эдгарс отмечает, что в Калнищи, в Южнокурземском крае, это обычное явление! Зубров, по его словам, даже замечали у обочины шоссе А11.

Карлис считает, что радоваться тут нечему: «Фермеры точно будут в восторге. Благородные олени и кабаны портили зерновые и поля. Теперь ещё и такие бульдозеры.»