«Ездим три раза в день»: следующий урок будет на другом берегу Даугавы (1)

© Lsm.lv 9 октября, 2025 20:31

Новости Латвии 1 комментариев

В Екабпилсской 2-й средней школе продолжаются проблемы. Ещё в сентябре в школе обрушилась с потолка штукатурка, из-за чего один корпус был закрыт. Сначала часть учеников училась дистанционно, теперь занятия снова проходят очно, но уже в четырёх зданиях. Это создаёт большие неудобства как для педагогов, так и для учеников, сообщает Vidusdaugavas televīzija.

Ходить из корпуса в корпус теперь ежедневно приходится учителям Екабпилсской 2-й средней школы. Учебный процесс частично продолжается в главном здании школы, но несколько классов перенесены на другой берег Даугавы, там занятия проходят в трёх зданиях. Учителям приходится добираться с урока на урок, перевозя с собой все учебные материалы. Некоторые ездят на своих машинах, рассказала Йоланта Ташкане, учитель латышского языка и литературы:

«Это стресс, потому что я всегда боюсь, не будет ли пробки на мосту или на каком-то кольце, не дай Бог, аварии. Почему я прихожу с несколькими сумками, почему еду сама? Потому что боюсь, что что-то оставлю в чужой машине, а это понадобится на уроке, и у меня не будет».

Учительница русского языка Татьяна Карнаухова-Кая поясняет:

«У нас есть одна муниципальная машина, а остальные — частные машины учителей. Они берут нас как пассажиров, помогают, чтобы мы успевали на уроки. Есть учителя, которым нужно ездить между корпусами три-четыре раза в день. Это тяжело».

Для школьников, которых перевели из привычного корпуса на другой берег Даугавы, перемещений меньше — почти всё, кроме спорта и питания, проходит в одном здании. Однако дорога в школу и обратно создаёт неудобства, признала мама одного из учеников Индра Спалвиня:

«Это общественный транспорт. Мой ребёнок выбирает возвращаться домой пешком только потому, что автобус переполнен. Родители также говорят, что время, проведённое в пути, мешает вовремя приходить на кружки».

Испытание теперь – не только расписание составить, но и подготовить всё для учебного процесса — во временных помещениях оборудования не хватает, говорит директор Екабпилсской 2-й средней школы Илона Салминя:

«Нелегко, потому что все привыкли к интерактивным дисплеям, к камерам для документов. А теперь мы возвращаемся к фломастеру и мелу».

Неудобства пока придётся потерпеть, потому что в главном корпусе школы продолжается демонтаж небезопасной отделки потолка. Дальнейшие шаги зависят от заключения эксперта, которого ещё ждут, сообщила Айя Ветере, зампредседателя Екабпилсской краевой думы:

«Возможны два варианта — либо штукатурку снимут, и ученики продолжат учёбу, либо предстоит более длительный процесс, когда нужно будет восстановить противопожарную штукатурку».

Эксперт Латвийского союза строительных инженеров осмотрел школу 30 сентября. Заключение специалиста ожидается в течение десяти рабочих дней.

