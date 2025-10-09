Сообщается, что Потаповс родился 26 апреля 1992 года в Даугавпилсе. В возрасте восемнадцати лет он покинул Латвию "из-за антироссийских настроений латвийских властей".

В 2022 году в России Потаповс стал оператором беспилотных летательных аппаратов. Позже получил контузию и два ранения. После лечения вернулся на войну, где за участие в боевых действиях был награжден Орденом Мужества и медалью "За отвагу".

Однако гражданство РФ ему не дали - сейчас он ожидает оформления разрешения на временное проживание. В Латвии Потаповсу грозит до десяти лет лишения свободы за участие в военных действиях на стороне РФ.