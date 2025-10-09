Андрей Козлов: власть под шум Стамбульской конвенции провернула главный трюк года

"Все спорят, кто прав, кто виноват, кто из «зелёных» с кем поругался и у кого из министров нервы не выдержали. А народ, как обычно, наблюдает со стороны, как ещё вчера сидевшие за общим столом власти политики, сегодня кидают друг в друга грязью, будто не делили вместе бюджеты и кресла.

И вот пока все обсуждают эту показную ссору, реальные проблемы страны уходят в тень: инфляция растёт, акцизы и тарифы на отопление снова пошли вверх, госдолг перевалил за все разумные пределы, и уже ясно, что расплачиваться за это будем не только мы, но и наши дети. Бюджет провальный, экономика буксует — но всем весело, ведь у нас очередной скандал. При этом любой здравомыслящий человек понимает: наличие или отсутствие этой конвенции никак не решит проблему насилия в семье. Ни один агрессивный человек не перестанет быть агрессивным, потому что где-то подписан документ. А вот шум вокруг этой темы — очень даже удобен.

Всё совпало как нельзя лучше: на носу обсуждение бюджета-2026, который не устраивает ни работодателей, ни работников, ни медиков, ни профсоюзы. И вот вместо разговоров о цифрах — нам подбрасывают эмоциональный сериал. Сторонники и противники конвенции выходят на улицы, СМИ получают рейтинги, политики — эфиры, а общество — новую игрушку. Всё внимание туда", - отмечает политик.

Андрей Козлов

предприниматель и политик, представитель партии «Стабильности!».