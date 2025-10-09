Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Андрей Козлов: власть под шум Стамбульской конвенции провернула главный трюк года

Редакция PRESS 9 октября, 2025 10:13

Выбор редакции 0 комментариев

"Я не фанат теорий заговора. Но если вся эта шумиха вокруг так называемой Стамбульской конвенции — это постановка, то режиссёр у неё, надо признать, талантливый. Уже вторую неделю политическая повестка Латвии забита одним и тем же — кто, когда и зачем вдруг решил отменить документ, о котором половина страны уже даже не помнит, что в нём написано. Всё внимание на этот спектакль, а настоящие проблемы страны — в стороне", - пишет предприниматель и политик Андрей Козлов.

"Все спорят, кто прав, кто виноват, кто из «зелёных» с кем поругался и у кого из министров нервы не выдержали. А народ, как обычно, наблюдает со стороны, как ещё вчера сидевшие за общим столом власти политики, сегодня кидают друг в друга грязью, будто не делили вместе бюджеты и кресла.

И вот пока все обсуждают эту показную ссору, реальные проблемы страны уходят в тень: инфляция растёт, акцизы и тарифы на отопление снова пошли вверх, госдолг перевалил за все разумные пределы, и уже ясно, что расплачиваться за это будем не только мы, но и наши дети. Бюджет провальный, экономика буксует — но всем весело, ведь у нас очередной скандал. При этом любой здравомыслящий человек понимает: наличие или отсутствие этой конвенции никак не решит проблему насилия в семье. Ни один агрессивный человек не перестанет быть агрессивным, потому что где-то подписан документ. А вот шум вокруг этой темы — очень даже удобен.

Всё совпало как нельзя лучше: на носу обсуждение бюджета-2026, который не устраивает ни работодателей, ни работников, ни медиков, ни профсоюзы. И вот вместо разговоров о цифрах — нам подбрасывают эмоциональный сериал. Сторонники и противники конвенции выходят на улицы, СМИ получают рейтинги, политики — эфиры, а общество — новую игрушку. Всё внимание туда", - отмечает политик.

Андрей Козлов

предприниматель и политик, представитель партии «Стабильности!».

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

