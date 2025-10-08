Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Скупаем драгоценности: оборот ювелирного ритейлера «Grenardi Group» заметно вырос

8 октября, 2025 16:54

Новости Латвии

Оборот компании AS «Grenardi Group», занимающейся розничной торговлей часами и ювелирными изделиями, в третьем квартале этого года составил 8,38 млн евро, что на 20% больше, чем в третьем квартале 2024 года, говорится в сообщении компании, опубликованном на бирже Nasdaq Riga.

Из них 73% оборота концерна «Grenardi Group» приходится на Латвию, 15% — на Эстонию и 12% — на Литву. Оборот магазинов составил 93% от общего оборота, а электронная коммерция — 7%.

В третьем квартале этого года Grenardi Group открыла один магазин сети Given в Литве, а два магазина Given в Латвии переехали в новые помещения в торговых центрах в Риге и Огре.

По состоянию на 30 сентября 2025 года Grenardi Group имела 86 магазинов, включая 70 магазинов Given, шесть магазинов Grenardi и 10 магазинов бренда Goldlight.

Уже сообщалось, что в 2024 году аудированный оборот концерна Grenardi Group составил 24,063 млн евро, что на 33,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее, однако убытки компании выросли в 4,8 раза и составили 1,188 млн евро.

Компания «Grenardi Group» была зарегистрирована в 2020 году, её основной капитал составляет 9 434 286 евро, сообщает «Firmas.lv». Крупнейшими владельцами компании являются SIA «AS Capital» (41,34%), принадлежащая Айнарсу Сприньгису, и SIA «Curiosity Capital» Линды Кесенфельде (21,47%). Облигации «Grenardi Group» включены в список долговых ценных бумаг фондовой биржи Nasdaq Riga.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

