Скупаем драгоценности: оборот ювелирного ритейлера «Grenardi Group» заметно вырос

Из них 73% оборота концерна «Grenardi Group» приходится на Латвию, 15% — на Эстонию и 12% — на Литву. Оборот магазинов составил 93% от общего оборота, а электронная коммерция — 7%.

В третьем квартале этого года Grenardi Group открыла один магазин сети Given в Литве, а два магазина Given в Латвии переехали в новые помещения в торговых центрах в Риге и Огре.

По состоянию на 30 сентября 2025 года Grenardi Group имела 86 магазинов, включая 70 магазинов Given, шесть магазинов Grenardi и 10 магазинов бренда Goldlight.

Уже сообщалось, что в 2024 году аудированный оборот концерна Grenardi Group составил 24,063 млн евро, что на 33,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее, однако убытки компании выросли в 4,8 раза и составили 1,188 млн евро.

Компания «Grenardi Group» была зарегистрирована в 2020 году, её основной капитал составляет 9 434 286 евро, сообщает «Firmas.lv». Крупнейшими владельцами компании являются SIA «AS Capital» (41,34%), принадлежащая Айнарсу Сприньгису, и SIA «Curiosity Capital» Линды Кесенфельде (21,47%). Облигации «Grenardi Group» включены в список долговых ценных бумаг фондовой биржи Nasdaq Riga.