Глава Еврокомиссии призвала к реакции на гибридную войну РФ

© Deutsche Welle 8 октября, 2025 18:52

Мир

Scanpix (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)

По словам Урсулы фон дер Ляйен, цель России - "посеять раздор" в Европе. Председательница Еврокомиссии представит план по наращиванию потенциала в девяти ключевых областях, включая ПВО, артиллерию и кибервоенный сектор.

РФ ведет гибридную войну с Европой, на которую последняя должна реагировать мерами, выходящими за рамки традиционной обороны. Об этом заявила в среду, 8 октября, председательница Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в Европарламенте в Страсбурге.

Она напомнила о недавних инцидентах с дронами и других нарушениях Россией воздушного пространства стран ЕС и НАТО, атаках на морские кабели, кибератаках на аэропорты и логистические центры, а также злонамеренных кампаниях по воздействию на выборы.

"Это - гибридная война"

"Это - не случайные нападки", - отметила фон дер Ляйен. "Это последовательная и эскалационная кампания чтобы дестабилизировать наших граждан, проверить нашу решимость, разделить наш союз и ослабить нашу поддержку Украины. И пришло время назвать вещи своими именами. Это гибридная война", - привело ее слова агентство Reuters.

"Борьба с гибридной войной России - это не только традиционная оборона", - добавила глава ЕК. "Это требует от всех нас нового мышления. Мы можем либо уклоняться и наблюдать за эскалацией российских угроз, либо противостоять им с помощью единства, сдерживания и решимости", - подчеркнула она.

Фон дер Ляйен: цель России - "посеять раздор" в Европе

Фон дер Ляйен не сказала, что Россия несет ответственность за все недавние инциденты с беспилотниками, но указала, что цель России - "посеять раздор" в Европе.

По ее словам, в ответ на сложившуюся ситуацию ЕС необходимо значительно ускорить темпы вооружения. "Основополагающей идеей Европейского Союза является сохранение мира. А сегодня это означает способность сдерживать агрессию и провокации", - добавила она.

Глава ЕК пообещала, что в ближайшее время представит план действий по наращиванию к 2030 году потенциала в девяти ключевых областях, таких как противовоздушная оборона (ПВО), артиллерия и кибервоенный сектор.

Вторжения дронов РФ в воздушное пространство европейских стран

За последние недели произошло несколько вторжений российских дронов в воздушное пространство европейских стран. Самым резонансным инцидентом стало обнаружение российских БПЛА в ночь на 10 сентября над Польшей. Было зафиксировано до 19 дронов, несколько из них были сбиты. Спустя несколько дней российские дроны пересекли границу Румынии - еще одной страны НАТО. Власти Польши позднее подтвердили, что в жилой дом в деревне Вырыки-Воля, пострадавший в результате вторжения дронов, попала ракета, выпущенная истребителем F-16.

Три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии утром 19 сентября 2025 года. Самолеты, у которых были отключены транспондеры, находились в небе над этой страной 12 минут.

Позднее неопознанные дроны фиксировались над Данией и над федеральной землей Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии.

Так, в ночь на 26 сентября БПЛА были обнаружены над аэропортом Ольборг, из-за чего воздушная гавань отграничивала прием рейсов.

Инциденты с неопознанными БПЛА в ряде стран

В предыдущие сутки неопознанные дроны были замечены в районах аэропортов Ольборг, Эсбьерг и Сённерборг, а также над еще одной авиабазой датских ВВС - Скридструп. Всем беспилотникам удалось уйти от преследования, кто и откуда их запускал, - неизвестно. Вечером 22 сентября из-за неизвестных дронов в воздухе закрывали аэропорт Копенгагена.

Инциденты с неопознанными БПЛА, которые шпионят за чувствительными объектами в странах ЕС - не новы, они систематически происходят с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Так, только в первом квартале 2025 года в ФРГ было зафиксировано 270 случаев, связанных с 536 пролетами БПЛА над военными и важными инфраструктурными объектами. Причем это лишь известные немецким правоохранителям и обсуждавшиеся в СМИ инциденты, отмечал журнал Der Spiegel.

В июне немецкие медиакомпании WDR и NDR и газета Süddeutsche Zeitung (SZ) опубликовали журналистское расследование, в котором говорилось, что немецкие спецслужбы в последние месяцы стали подозревать, что запуск БПЛА может осуществляться с кораблей РФ в Северном и Балтийском морях.

