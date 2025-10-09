Миллион евро выиграла в лотерею девушка из Видземе

Победительницей стала девушка из Видземе.

С этого выигрыша будет удержан подоходный налог с населения, сообщает «Latvijas lotto».

Как уже сообщалось, «Лотерея древности» организована компанией «Latvijas Lotto» по инициативе Министерства финансов и Министерства культуры для сохранения культурно-исторического наследия Латвии. Цель лотереи — сохранение Домского собора и ансамбля монастыря. На её реализацию планируется выделить более 9,6 миллионов евро из дивидендов, выплачиваемых «Latvijas Lotto» в государственный бюджет в течение следующих четырёх лет.

Оборот «Latvijas Lotto» в 2024 году составил 100,359 млн евро, что на 8,9% больше, чем годом ранее, однако прибыль предприятия выросла на 2,1% — до 14,089 млн евро.

Компания была зарегистрирована в июле 1992 года, её уставной капитал составляет 1,4 миллиона евро. Компания «Latvijas loto» полностью принадлежит государству и является единственной, имеющей право на организацию национальных лотерей и розыгрышей.

