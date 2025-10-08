Мы не можем регулярно наблюдать эту драму: Ринкевич призвал Силиню взяться за ум

По его мнению, правительству и депутатам Сейма следует отказаться от резкой риторики и сосредоточиться на главном — решении вопросов безопасности, демографии, здравоохранения и образования.

«Я всё же призываю сейчас отказаться от резкой риторики, которая время от времени звучит как в парламенте, так и в правительстве, и сосредоточиться на вопросах безопасности. У нас здесь очень много работы», — сказал Ринкевич.

Он подчеркнул, что оценка работы правительства во многом будет связана с бюджетом на следующий год, который Кабинет министров на следующей неделе представит в Сейм. Ринкевич отметил, что ход обсуждений и окончательное решение по принятию бюджета покажут, есть ли у партий правительства желание работать вместе или нет.

Президент государства указал, что важно сохранить приверженность увеличению расходов на оборону в соответствии с решениями саммита НАТО, а также уделить внимание вопросам демографии, образования и здравоохранения. Также он предупредил, что государственный долг нельзя наращивать бесконечно, и напомнил, что дефицит государственных расходов уже высок.

Ринкевич также отметил, что не видит оснований для внеочередных консультаций о работе правительства, поскольку недавно встречался со всеми фракциями Сейма, а также с председателем Сейма и премьер-министром.

«На данный момент мы не в той ситуации, чтобы каждые понедельник, вторник и среду смотреть драму по вопросам, которые не всегда понятны обществу», — подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что в конце сентября, из-за голосования Союза зеленых и крестьян в Сейме за денонсацию Стамбульской конвенции, в правительственной коалиции началась заметная нестабильность.