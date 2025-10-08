Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мы не можем регулярно наблюдать эту драму: Ринкевич призвал Силиню взяться за ум

Редакция PRESS 8 октября, 2025 18:05

Новости Латвии 0 комментариев

Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

Если нынешнее правительство не может работать, возможно, стоит дать место кому-то другому, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, который в среду встретился в Рижском замке с премьер-министром Эвикой Силиней (Новое Единство).

По его мнению, правительству и депутатам Сейма следует отказаться от резкой риторики и сосредоточиться на главном — решении вопросов безопасности, демографии, здравоохранения и образования.

«Я всё же призываю сейчас отказаться от резкой риторики, которая время от времени звучит как в парламенте, так и в правительстве, и сосредоточиться на вопросах безопасности. У нас здесь очень много работы», — сказал Ринкевич.

Он подчеркнул, что оценка работы правительства во многом будет связана с бюджетом на следующий год, который Кабинет министров на следующей неделе представит в Сейм. Ринкевич отметил, что ход обсуждений и окончательное решение по принятию бюджета покажут, есть ли у партий правительства желание работать вместе или нет.

Президент государства указал, что важно сохранить приверженность увеличению расходов на оборону в соответствии с решениями саммита НАТО, а также уделить внимание вопросам демографии, образования и здравоохранения. Также он предупредил, что государственный долг нельзя наращивать бесконечно, и напомнил, что дефицит государственных расходов уже высок.

Ринкевич также отметил, что не видит оснований для внеочередных консультаций о работе правительства, поскольку недавно встречался со всеми фракциями Сейма, а также с председателем Сейма и премьер-министром.

«На данный момент мы не в той ситуации, чтобы каждые понедельник, вторник и среду смотреть драму по вопросам, которые не всегда понятны обществу», — подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что в конце сентября, из-за голосования Союза зеленых и крестьян в Сейме за денонсацию Стамбульской конвенции, в правительственной коалиции началась заметная нестабильность.

Обновлено: 21:00 21.10.2025
«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

