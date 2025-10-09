Самая древняя рыба: в Латвии в разгаре сезон миноги

Рот-присоска с тремя рядами зубов

Некоторые гурманы, приобретя баночку копченой миноги, принципиально не едят их головы, насмотревшись в Интернете фотографий ртов-присосок. Действительно, в увеличенном виде голова миноги напоминает персонажа из фильмов ужасов. Как вам рот с несколькими кругами острых зубов? Именно они стали отличительным признаком класса круглоротых, к которому причислены эти морские обитатели. Зубы у них есть, но челюсти при этом отсутствуют. Вместо них — присоска, с помощью которой паразит цепляется к проплывающим рыбам.

Миноги питаются весьма своеобразно: их рот устроен так, что жевать пищу они не могут. Все, что им остается, — присосаться к рыбе и удерживаться за счет множества острых зубов. Пробив кожу, минога высасывает кровь из своей жертвы, при этом выделяя особые вещества — коагулянты. Благодаря им кровь не сворачивается, и паразит может питаться часами, пока не отцепится.

Иногда минога так глубоко внедряется в тело жертвы, что повреждает внутренние органы — в этом случае рыба погибает. Питаясь в основном кровью, минога ведет малоподвижный образ жизни: чаще всего лежит на дне водоема и ждет, пока рядом проплывет очередная жертва. Удастся подкараулить — присосется и не отстанет, пока не насытится.

Важный факт. Документально зафиксированы случаи нападения миноги на человека. Серьезных последствий не было, но всем пострадавшим пришлось обращаться к врачам.

Чаще всего миноги питаются падалью — остатками добычи других рыб или мертвыми тканями, оседающими на дно. В целом это малоподвижные обитатели: предпочитают оставаться на одном месте и мигрируют лишь в крайних случаях. Иногда просто присасываются к крупной рыбе и долго «катаются» вместе с ней. Поэтому встречаются они практически повсюду.

Минога — хищник с хорошим аппетитом, но агрессией она не отличается. Территорию не охраняет, с сородичами не конфликтует и легко может сама стать чьей-то добычей: защититься ей попросту нечем. Обычно эти рыбы держатся поодиночке, но на дне иногда встречаются и целые группы — в периоды размножения или при обилии пищи.

Деликатес и в Древнем Риме

Минога существует более 360 миллионов лет и считается одной из самых древних рыб на нашей планете. Еще в Древнем Риме патриции держали их живыми в специальных садках, а блюда из миноги подавали на роскошных пирах.

В Средневековье миногу часто упоминали в уставах и таможенных грамотах: с нее взимали особую пошлину, а в некоторых европейских городах подавали к столу только знатным гостям. Известно, что английский король Генрих I скончался после пиршества с блюдом из миноги, хотя историки уверяют: причина была не в рыбе, а в ее чрезмерном количестве.

Минога — рыба сравнительно небольшая: длина тела обычно составляет 10-30 сантиметров. Хотя миноги растут на протяжении всей жизни, с возрастом их рост сильно замедляется. Самые старые особи могут достигать одного метра. По строению тела минога напоминает скорее червя или змею. Плавников у нее практически нет — лишь зачатки, которые с трудом можно разглядеть. Передвигается она в толще воды волнообразными движениями, как змея или мурена.

У миноги необычное строение глаз: их у нее три. По крайней мере два из них хорошо видны. Несмотря на слабое зрение, глаза все же выполняют свои функции. В процессе эволюционного развития третий глаз практически утратил активность. Он располагается на голове, ближе к ее краю.

Много миллионов лет назад у многих природных обитателей был третий глаз, но со временем он превратился в шишковидную железу и стал частью центральной нервной системы. У миноги этот глаз до сих пор сохранился, но не функционирует.

Тело миноги также необычно: у нее нет костного скелета, вместо него — хрящевые ткани. Благодаря этому минога отличается высокой гибкостью.

Объект промысла

Миноги представляют сравнительно многочисленный вид и встречаются практически во всех морях и океанах. Они никогда не находились на грани исчезновения, в том числе и в наше время. Несмотря на это, если сравнить нынешнюю ситуацию с положением дел в прошлом веке, численность миноги сократилась, чему способствует активный промысел.

Массовый вылов миноги ведут такие страны, как Россия, Финляндия, Швеция и Латвия. Минога отличается достаточно отталкивающим внешним видом, но ее вкусовые качества позволяют использовать эту рыбу для приготовления вкусных блюд. В целом ее мясо считается деликатесным. Ежегодно в Балтийском море вылавливается около 250 тонн этой рыбы.

Самим лучше не коптить

В рыбном павильоне на рижском Центральном рынке свежую миногу вы не найдете, хотя в Интернете есть множество рецептов блюд из этих весьма специфических морских и речных обитателей. Чаще всего их запекают или коптят, предварительно тщательно очистив от слизи: у некоторых видов она ядовитая, а плохо очищенная рыба будет горчить. Для этого миногу замачивают в соленой воде, а затем промывают в проточной.

Дальше рыбу чистить не нужно: у нее нет костей и чешуи. Но самое главное, почему не стоит готовить миногу в домашних условиях, — это весьма специфический запах при жарке. Он становится невыносимым, и выдержать его может далеко не каждый. Поэтому на рыбозаводах в коптильнях устанавливают специальные запахоуловители, и именно по этой причине приходится покупать фабричный продукт.

Если посмотреть на этикетку, то собственно миноги в продукте не более 70%, а оставшиеся 30% — это желе из желатина. Получается, рыба покупателю обходится еще дороже. Срок хранения «копчушек» составляет около полугода благодаря консерванту Е211 (бензоат натрия).

Но отведать этот рыбный деликатес стоит. Мягкое, но плотное мясо (до 20% жира), нежное, с выраженным рыбным вкусом, напоминает угря или печень трески. Аромат насыщенный, слегка землистый. Кроме того, благодаря особой структуре мясо после термической обработки сохраняет форму и не расслаивается.

Регулярное включение миноги в рацион способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний благодаря высокому содержанию Омега-3 жирных кислот. По данным ряда клинических исследований, эти соединения снижают уровень воспаления, уменьшают концентрацию триглицеридов и улучшают эластичность сосудов. Присутствующие микроэлементы и Омега-3 также положительно влияют на состояние кожи и поддерживают общий тонус организма.

В чем вред мяса миноги? Это натуральный белок, который может вызывать аллергические реакции, особенно у людей с аллергией на рыбу и морепродукты. При индивидуальной непереносимости рекомендуется полный отказ от продукта. Минога не подходит пациентам с хроническими заболеваниями печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. Высокая энергетическая плотность и жирность ограничивают допустимое количество миноги в рационе людей с ожирением и нарушениями липидного обмена.

Александр ФЕДОТОВ