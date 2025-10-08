Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Нарисовали разметку для стоянки и начали штрафовать. Как это?

tv3.lv 8 октября, 2025 16:12

Выбор редакции 0 комментариев

Съёмочная группа передачи “Bez Tabu” прибыла на улицу Малиенас в Риге — туда, где, казалось бы, всё устроено по правилам: ровное покрытие, чёткая разметка и специально обустроенные карманы для стоянки автомобилей. Но именно этот участок внезапно оказался в центре спора между водителями и муниципальной полицией.

С первого взгляда, обычная городская улица: движение идёт в обе стороны, асфальт ровный, парковочные зоны размечены, и ничего не намекает на запрет стоянки. Однако всё изменяет комбинация дорожных знаков, которая появилась здесь недавно. Она запрещает парковку до ближайшего перекрёстка с обеих сторон, превращая ранее удобное место в источник штрафов.

«Стоянка обозначена, линии нарисованы, а штрафы всё равно выписывают! Как это понимать?» — возмущаются местные жители.
По архивным снимкам видно, что раньше машины действительно оставляли вдоль дороги, и это никого не удивляло. Позже здесь построили «карманы» для парковки, но, несмотря на это, многие автомобилисты продолжали ставить машины у обочины, считая, что это разрешено.

В конце сентября ситуация резко изменилась: на участке появились новые дорожные знаки, а вслед за ними — «шторм» штрафов. По словам жителей, за последние недели полицейские массово выписывают протоколы, хотя до этого никаких предупреждений не было.

«Полицейские сами путаются: знаки одно говорят, а разметка — совсем другое», — отмечают очевидцы.
Журналисты “Bez Tabu” отмечают, что нестыковка между визуальным оформлением улицы и установленными знаками сбивает с толку даже опытных водителей. Люди уверены: если на асфальте нанесена парковочная зона, водитель имеет право ей воспользоваться.

Однако представители Рижской муниципальной полиции настаивают: знак имеет приоритет над разметкой, а значит, стоянка действительно запрещена.

Тем временем на Малиенас и соседних улицах растёт недовольство. Водители требуют объяснений, почему город сначала создал удобные парковочные карманы, а потом фактически запретил ими пользоваться. Многие подозревают, что массовые штрафы стали способом пополнить бюджет, а не реальной мерой по безопасности.

 

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

