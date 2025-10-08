Нарисовали разметку для стоянки и начали штрафовать. Как это?

С первого взгляда, обычная городская улица: движение идёт в обе стороны, асфальт ровный, парковочные зоны размечены, и ничего не намекает на запрет стоянки. Однако всё изменяет комбинация дорожных знаков, которая появилась здесь недавно. Она запрещает парковку до ближайшего перекрёстка с обеих сторон, превращая ранее удобное место в источник штрафов.

«Стоянка обозначена, линии нарисованы, а штрафы всё равно выписывают! Как это понимать?» — возмущаются местные жители.

По архивным снимкам видно, что раньше машины действительно оставляли вдоль дороги, и это никого не удивляло. Позже здесь построили «карманы» для парковки, но, несмотря на это, многие автомобилисты продолжали ставить машины у обочины, считая, что это разрешено.

В конце сентября ситуация резко изменилась: на участке появились новые дорожные знаки, а вслед за ними — «шторм» штрафов. По словам жителей, за последние недели полицейские массово выписывают протоколы, хотя до этого никаких предупреждений не было.

«Полицейские сами путаются: знаки одно говорят, а разметка — совсем другое», — отмечают очевидцы.

Журналисты “Bez Tabu” отмечают, что нестыковка между визуальным оформлением улицы и установленными знаками сбивает с толку даже опытных водителей. Люди уверены: если на асфальте нанесена парковочная зона, водитель имеет право ей воспользоваться.

Однако представители Рижской муниципальной полиции настаивают: знак имеет приоритет над разметкой, а значит, стоянка действительно запрещена.

Тем временем на Малиенас и соседних улицах растёт недовольство. Водители требуют объяснений, почему город сначала создал удобные парковочные карманы, а потом фактически запретил ими пользоваться. Многие подозревают, что массовые штрафы стали способом пополнить бюджет, а не реальной мерой по безопасности.