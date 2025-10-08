С точки зрения предпринимателей и инвесторов, действия мэра Риги создают впечатление беспрецедентного случая, когда государственная институция используется в политических целях.

Призыв прекратить деятельность предприятия через Центр защиты прав потребителей (PTAC), а не через судебное решение или системное регулирование, вызывает подозрения в авторитарном решении проблем, характерном для «стиля 90-х годов».

Ситуация представляется абсурдной — муниципалитет не борется с причиной (опасной инфраструктурой), а уничтожает последствия (частный, успешный бизнес, работающий во всех странах Балтии), чтобы мэр мог продемонстрировать быструю «дееспособность». Цель такого шага, возможно, заключается в повышении политического капитала в обществе.

Создается прецедент и возникает обоснованный вопрос: какая компания будет следующей, деятельность которой будет приостановлена подобными политически мотивированными решениями? Это демонстрирует нестабильность и непредсказуемость предпринимательской среды в Риге.

Трагедия произошла в месте, где местные власти в течение многих лет не обеспечили физические барьеры или препятствия для железнодорожных путей. Вместо того, чтобы взять на себя ответственность за халатность в отношении инфраструктуры, виновным объявляется предприниматель. Таким образом, предлагается абсурдное решение: не привести в порядок город и переезды, а уничтожить услугу.