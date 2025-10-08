Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Люди стали чаще пользоваться электричками

Редакция PRESS 8 октября, 2025 12:55

Новости Латвии

АО "Pasažieru vilciens" (PV) за девять месяцев 2025 года перевезло 16,2 млн пассажиров, что на 11 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили агентству ЛЕТА в компании.

В компании сообщили, что на электрифицированных железнодорожных линиях за девять месяцев 2025 года продолжился резкий рост числа пассажиров. Так, на Скултском направлении перевезено на 16 % больше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года. При этом наибольшее количество пассажиров - 5,9 млн человек - обслужено на Тукумском направлении, что на 11 % больше, чем за девять месяцев 2024 года.

В сентябре этого года по сравнению с августом число пассажиров выросло на Айзкраукльском и Елгавском направлениях. В компании отмечают, что с 22 сентября этого года на Елгавской линии в часы пик по рабочим дням курсируют шесть новых рейсов.

А на неэлектрифицированных железнодорожных линиях за девять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года число пассажиров выросло на 14% в направлении Сигулды и на 7% в направлении Даугавпилса. При этом в компании отмечают, что на маршруте Лугажи-Валга, на котором время отправления и прибытия нескольких рейсов с февраля согласовано с дальнейшими поездами в Таллинн, с начала года число пассажиров увеличилось более чем в два раза.

Точность поездов (показатель, подтверждающий, сколько рейсов выполнено в соответствии с графиком движения поездов) за девять месяцев 2025 года составила 98,6%.

В компании сообщили, что в сентябре этого года продано более 2500 единых рижских билетов, которые можно использовать как для поездки на пассажирском поезде, так и для проезда в транспорте "Rīgas satiksme". Почти половину единых билетов приобрели пассажиры Тукумской линии, почти четверть - пассажиры Скултской линии, 15% - пассажиры Елгавской линии, а 12% - пассажиры Айзкраукльской линии.

PV также напоминает, что на железнодорожных маршрутах постепенно вводится интервальный график - поезда будут курсировать с равномерными интервалами, например, каждые 15 или 30 минут. Кроме того, осуществляется оптимизация пассажирской инфраструктуры - ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) перестраивает пассажирские платформы.

За девять месяцев прошлого года PV перевезло 14,5 млн пассажиров.

Как сообщалось, в Латвии по железной дороге в прошлом году было перевезено в общей сложности 19,445 млн пассажиров, что на 13,5% больше, чем в 2023 году, а также на 5,3% больше, чем до пандемии, или в 2019 году.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

