Люди стали чаще пользоваться электричками

В компании сообщили, что на электрифицированных железнодорожных линиях за девять месяцев 2025 года продолжился резкий рост числа пассажиров. Так, на Скултском направлении перевезено на 16 % больше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года. При этом наибольшее количество пассажиров - 5,9 млн человек - обслужено на Тукумском направлении, что на 11 % больше, чем за девять месяцев 2024 года.

В сентябре этого года по сравнению с августом число пассажиров выросло на Айзкраукльском и Елгавском направлениях. В компании отмечают, что с 22 сентября этого года на Елгавской линии в часы пик по рабочим дням курсируют шесть новых рейсов.

А на неэлектрифицированных железнодорожных линиях за девять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года число пассажиров выросло на 14% в направлении Сигулды и на 7% в направлении Даугавпилса. При этом в компании отмечают, что на маршруте Лугажи-Валга, на котором время отправления и прибытия нескольких рейсов с февраля согласовано с дальнейшими поездами в Таллинн, с начала года число пассажиров увеличилось более чем в два раза.

Точность поездов (показатель, подтверждающий, сколько рейсов выполнено в соответствии с графиком движения поездов) за девять месяцев 2025 года составила 98,6%.

В компании сообщили, что в сентябре этого года продано более 2500 единых рижских билетов, которые можно использовать как для поездки на пассажирском поезде, так и для проезда в транспорте "Rīgas satiksme". Почти половину единых билетов приобрели пассажиры Тукумской линии, почти четверть - пассажиры Скултской линии, 15% - пассажиры Елгавской линии, а 12% - пассажиры Айзкраукльской линии.

PV также напоминает, что на железнодорожных маршрутах постепенно вводится интервальный график - поезда будут курсировать с равномерными интервалами, например, каждые 15 или 30 минут. Кроме того, осуществляется оптимизация пассажирской инфраструктуры - ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) перестраивает пассажирские платформы.

За девять месяцев прошлого года PV перевезло 14,5 млн пассажиров.

Как сообщалось, в Латвии по железной дороге в прошлом году было перевезено в общей сложности 19,445 млн пассажиров, что на 13,5% больше, чем в 2023 году, а также на 5,3% больше, чем до пандемии, или в 2019 году.