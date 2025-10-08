Среди предложений фонда — повышение ставок пенсионных взносов, увеличение доходности второго и третьего уровней, а также внедрение автоматического участия в третьем пенсионном уровне с возможностью отказаться. МВФ предлагает побуждать работодателей делать взносы за сотрудников и стимулировать добровольные накопления на пенсию.

«Необходимо принимать меры, чтобы смягчить последствия старения населения и повысить участие в рынке труда», — указано в отчёте.

Фонд считает, что правительству следует сократить налоговые льготы и субсидии на ископаемое топливо, увеличить поступления от налога на имущество, а также рационализировать бюджетные расходы. Отдельно отмечается необходимость создания «подушки безопасности» для покрытия будущего давления на пенсионную систему.

Среди других предложений — активная политика занятости, стимулирование пенсионеров к продолжению работы и привязка пенсионного возраста к росту ожидаемой продолжительности жизни.

МВФ также указывает, что рост производительности повысит доходы бюджета и поможет поддержать государственную пенсионную систему. Выводы основаны на данных по состоянию на 31 июля 2025 года.