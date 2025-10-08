Министерство экономики требует отставки совета предприятия «Rīgas siltums»

Министерство указывает, что на собрании акционеров «Rīgas siltums» 6 октября в повестке дня по вопросу о совете и его задачах акционерам для голосования и принятия решения был предложен только один проект решения — инициатива EM об отзыве председателя совета Евгения Белезяка и его заместителя Гатиса Сниедзиньша, однако это предложение не получило поддержки.

Другие акционеры не выдвинули альтернативных предложений по вопросу о совете и его задачах для голосования.

EM, как один из держателей акций «Rīgas siltums», 3 сентября выступило с инициативой созвать внеочередное собрание акционеров, на котором призвало всех акционеров принять решение относительно совета «Rīgas siltums». По оценке EM, совет «Rīgas siltums» не проявил достаточной амбициозности и инициативы для активного участия в предотвращении повышения тарифов компании.

EM подчеркивает, что руководство совета организует его работу, и именно оно несёт основную ответственность за запоздалую реакцию совета «Rīgas siltums» по вопросу тарифов, что привело к подаче изначально более высокого тарифа. В результате EM, как акционеру, пришлось напрямую вмешиваться, организуя работу правления и совета «Rīgas siltums» для подготовки предложения по пересмотру тарифа, благодаря чему повышение тарифа было уменьшено.