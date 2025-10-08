Тренированные мужчины во цвете сил: министр МВД о типичных нарушителях границы

Говоря об оснащении латвийско-российской и латвийско-белорусской границ технологиями, министр сообщил, что около 460 километров восточной границы будет оснащено оптическим кабелем, что откроет возможность добавления широкой функциональности, в том числе решений на основе искусственного интеллекта.

Это не означает, что границу нельзя будет пересечь незаконно, но в случае попытки физического повреждения поступит информация. Решения на основе ИИ позволят понять, кто находится на границе - нарушитель, дикое животное или пограничник.

"Концепция работы пограничников также изменится. В настоящее время патрулирование в большей степени основано на реакции, но нам нужно уметь действовать быстрее. Если границу пересекли и мы можем быть там через полчаса, никто не будет сидеть и ждать нас", - сказал министр.

Профиль нарушителей границы также изменился, поэтому создать сеть так, чтобы потенциальные нарушители границы не смогли проникнуть в глубь страны, - сложная задача. Польша, обладающая совершенно иными ресурсами, также признает, что не в состоянии задержать около 4 % нелегальных нарушителей границы.

Министр не считает, что Латвия является слабым звеном в Восточной Европе, потому что этого не подтверждает статистика, то есть количество людей, которые затем были задержаны в Литве, Польше и возвращены в Латвию.

В 2023 году была зафиксирована высокая цифра в 14 000 человек, пытавшихся пересечь границу, а число затем задержанных в Литве и Польше и возвращенных в Латвию составило около 1 000 человек. В прошлом году их было более 500, в этом году, несмотря на то, что количество попыток пересечения границы уже в два раза больше, чем в прошлом году, количество возвращенных составляет менее 500 человек. Эти люди - нелегальные нарушители границы, которые прошли через Латвию, а затем были пойманы в Литве или Польше, а также те, кто попросил убежища в Латвии.

"Разве по этой причине можно сказать. что мы работаем хуже? Учитывая, что и Литва, и Польша наращивали ресурсы для поимки нелегальных мигрантов, я с этим категорически не согласен", - сказал министр.

Уже сообщалось, что в этом году латвийско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь в целом 10 417 человек. При этом 25 нелегальным мигрантам позволили пересечь границу по гуманитарным причинам.