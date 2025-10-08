Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Тренированные мужчины во цвете сил: министр МВД о типичных нарушителях границы

8 октября, 2025

LETA

Профиль нарушителей границы изменился, теперь это тренированные мужчины в расцвете сил, которые обучены делать все как можно быстрее, сказал в интервью агентству ЛЕТА министр внутренних дел Рихард Козловскис, комментируя происходящее на восточной границе страны.

Говоря об оснащении латвийско-российской и латвийско-белорусской границ технологиями, министр сообщил, что около 460 километров восточной границы будет оснащено оптическим кабелем, что откроет возможность добавления широкой функциональности, в том числе решений на основе искусственного интеллекта.

Это не означает, что границу нельзя будет пересечь незаконно, но в случае попытки физического повреждения поступит информация. Решения на основе ИИ позволят понять, кто находится на границе - нарушитель, дикое животное или пограничник.

"Концепция работы пограничников также изменится. В настоящее время патрулирование в большей степени основано на реакции, но нам нужно уметь действовать быстрее. Если границу пересекли и мы можем быть там через полчаса, никто не будет сидеть и ждать нас", - сказал министр.

Профиль нарушителей границы также изменился, поэтому создать сеть так, чтобы потенциальные нарушители границы не смогли проникнуть в глубь страны, - сложная задача. Польша, обладающая совершенно иными ресурсами, также признает, что не в состоянии задержать около 4 % нелегальных нарушителей границы.

Министр не считает, что Латвия является слабым звеном в Восточной Европе, потому что этого не подтверждает статистика, то есть количество людей, которые затем были задержаны в Литве, Польше и возвращены в Латвию.

В 2023 году была зафиксирована высокая цифра в 14 000 человек, пытавшихся пересечь границу, а число затем задержанных в Литве и Польше и возвращенных в Латвию составило около 1 000 человек. В прошлом году их было более 500, в этом году, несмотря на то, что количество попыток пересечения границы уже в два раза больше, чем в прошлом году, количество возвращенных составляет менее 500 человек. Эти люди - нелегальные нарушители границы, которые прошли через Латвию, а затем были пойманы в Литве или Польше, а также те, кто попросил убежища в Латвии.

"Разве по этой причине можно сказать. что мы работаем хуже? Учитывая, что и Литва, и Польша наращивали ресурсы для поимки нелегальных мигрантов, я с этим категорически не согласен", - сказал министр.

Уже сообщалось, что в этом году латвийско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь в целом 10 417 человек. При этом 25 нелегальным мигрантам позволили пересечь границу по гуманитарным причинам.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

