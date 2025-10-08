25 лет в развалинах: жизнь в Юрмале не на вилле

Когда съёмочная группа вошла внутрь, воздух был пропитан гарью, а стены покрыты копотью. На первом этаже — следы костров, обломки мебели, бродячие кошки. На третьем этаже журналисты услышали звук швабры и встретили мужчину, который подметал лестницу. Его зовут Константин, и он признался, что живет здесь уже 25 лет.

«Да, я здесь живу. Меня когда-то оставили сторожить забор, чтобы никто не украл. С тех пор и живу. Уже двадцать пять лет», — рассказал Константин.

Он ведёт журналистов к своему «дому»: комнатке, вход в которую закрывает старая одеяла вместо двери. Внутри — две кровати, шкаф, несколько полок, буржуйка, кастрюля с едой и бутылки воды, набранной из соседнего колодца. Всё чисто и аккуратно, но стены осыпаются, потолок в трещинах.

«Конечно, опасно. Дом сыплется. В других комнатах уже падали панели, поэтому живем здесь — пока стоит», — говорит мужчина.

Вместе с ним живет женщина, его подруга. По словам Константина, она получает пенсию по инвалидности,«у неё одна глаз не видит». Сам он работы не имеет: паспорт сгорел в одном из прошлых пожаров, восстановить документы не смог, а без них найти заработок невозможно.

«Как есть, так и живём. Дрова из мусора, еда — что принесут или купим. Но зимой топим, не мёрзнем», — объясняет он.

Местные жители признаются: привыкли к тому, что в полуразрушенном доме кто-то живёт. «Он никому не мешает, убирает вокруг, — рассказывает сосед Валдемарс. — Но здание надо сносить, оно опасно. Каждый раз, когда дует сильный ветер, страшно, что обломки рухнут прямо на нас».

Пожарные выезжают сюда регулярно. Последний случай произошёл в понедельник, когда в подвале вспыхнул мусор. По словам жителей, огонь здесь вспыхивает регулярно, чаще всего из-за людей, которые ночуют внутри.

Журналисты “Degpunktā” обратились в Юрмальскую думу, чтобы узнать, известно ли городским властям о состоянии здания и судьбе человека, который живет там четверть века. Официального ответа пока нет.