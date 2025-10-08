Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

25 лет в развалинах: жизнь в Юрмале не на вилле

tv3.lv 8 октября, 2025 12:36

Новости Латвии 0 комментариев

Журналисты программы “Degpunktā” отправились в один из старых домов на улице Слимницас в Юрмале, где, по словам местных жителей, регулярно происходят пожары. Здание давно стоит недостроенным, постепенно разрушается, и внешне похоже скорее на руины, чем на жилой дом. Однако внутри оказалось — там живет человек.

Когда съёмочная группа вошла внутрь, воздух был пропитан гарью, а стены покрыты копотью. На первом этаже — следы костров, обломки мебели, бродячие кошки. На третьем этаже журналисты услышали звук швабры и встретили мужчину, который подметал лестницу. Его зовут Константин, и он признался, что живет здесь уже 25 лет.

«Да, я здесь живу. Меня когда-то оставили сторожить забор, чтобы никто не украл. С тех пор и живу. Уже двадцать пять лет», — рассказал Константин.
Он ведёт журналистов к своему «дому»: комнатке, вход в которую закрывает старая одеяла вместо двери. Внутри — две кровати, шкаф, несколько полок, буржуйка, кастрюля с едой и бутылки воды, набранной из соседнего колодца. Всё чисто и аккуратно, но стены осыпаются, потолок в трещинах.

«Конечно, опасно. Дом сыплется. В других комнатах уже падали панели, поэтому живем здесь — пока стоит», — говорит мужчина.
Вместе с ним живет женщина, его подруга. По словам Константина, она получает пенсию по инвалидности,«у неё одна глаз не видит». Сам он работы не имеет: паспорт сгорел в одном из прошлых пожаров, восстановить документы не смог, а без них найти заработок невозможно.

«Как есть, так и живём. Дрова из мусора, еда — что принесут или купим. Но зимой топим, не мёрзнем», — объясняет он.
Местные жители признаются: привыкли к тому, что в полуразрушенном доме кто-то живёт. «Он никому не мешает, убирает вокруг, — рассказывает сосед Валдемарс. — Но здание надо сносить, оно опасно. Каждый раз, когда дует сильный ветер, страшно, что обломки рухнут прямо на нас».

Пожарные выезжают сюда регулярно. Последний случай произошёл в понедельник, когда в подвале вспыхнул мусор. По словам жителей, огонь здесь вспыхивает регулярно, чаще всего из-за людей, которые ночуют внутри.

Журналисты “Degpunktā” обратились в Юрмальскую думу, чтобы узнать, известно ли городским властям о состоянии здания и судьбе человека, который живет там четверть века. Официального ответа пока нет.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:40 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 2 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
PTAC требует от Ride доказательств проверки возраста пользователей
Bitnews.lv 3 часа назад
Ограбление в Лувре: украдены драгоценности Наполеона
Bitnews.lv 4 часа назад
Даугавпилс: за 3,5 млн. евро благоустроят городское озеро
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: ответвление Via Baltica проложат
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: странные зарплаты врачей
Sfera.lv 6 часов назад
Италия: рекорд Мелони
Sfera.lv 9 часов назад

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать
Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

Читать