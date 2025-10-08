ISW: Россия ускорила подготовку к возможной войне с НАТО. Что такое План «0»?

По оценке экспертов, Кремль формирует систему влияния, направленную на создание у населения Европы ощущения постоянной угрозы и страха. Эта тактика, отмечают в ISW, призвана размыть политическую волю альянса, подорвать доверие к западным правительствам и оправдать внутри страны дальнейшую милитаризацию.

Ложные флаги и провокации

6 октября Служба внешней разведки России (СВР) обвинила Великобританию в подготовке нападения группы «проукраинских россиян» на украинский военный корабль или иностранное гражданское судно в одном из европейских портов.

Согласно заявлению, участники нападения должны были заявить, что действовали «по приказу Москвы», а британская сторона якобы намерена снабдить их китайским оборудованием, чтобы впоследствии обвинить Китай в «поддержке российской агрессии».

ISW называет подобные утверждения частью кампании по созданию фальшивых информационных поводов, которые должны вызвать недоверие между странами Запада и союзниками России. Аналитики отмечают, что за последние месяцы СВР значительно увеличила частоту подобных сообщений, включая обвинения в адрес Польши, Молдовы и Сербии.

«Эта новая волна дезинформации указывает на формирование целостной стратегии — систематическое создание образа врага и информационных поводов, которые можно использовать для оправдания будущих действий России против НАТО», — говорится в отчёте.

Диверсии и информационное давление

ISW указывает, что в последние недели Россия резко увеличила число атак и диверсий против стран НАТО, включая поджоги, саботаж, глушение GPS, кибератаки и проникновения дронов в европейское воздушное пространство. Эти инциденты происходят на фоне перестройки военной структуры: воссоздания военных округов у западных границ, расширения базы у Финляндии, а также наращивания военных мощностей в Карелии и Мурманской области.

«Совокупность этих действий говорит о переходе России к первой фазе подготовки к войне — “Фазе 0”, когда страна на уровне государства и общества готовится к возможности прямого конфликта с НАТО», — отмечает ISW.

При этом эксперты подчёркивают, что признаков неминуемой военной эскалации нет: Россия не мобилизует резервы и не проводит масштабное перемещение войск к западной границе. Однако речь идёт о долгосрочном курсе на системное укрепление военного потенциала и психологической устойчивости общества, что в будущем может быть использовано для оправдания внешнеполитической агрессии.

Цель — вызвать страх и усталость в Европе

ISW рассматривает текущие действия Москвы как элемент кампании рефлексивного контроля — стратегии, при которой противник побуждается к решениям, выгодным России.

Кремль, утверждают аналитики, стремится добиться, чтобы европейцы уменьшили военную поддержку Украины из страха перед возможными атаками и снизили инвестиции в собственную оборону, опасаясь, что наращивание защиты «спровоцирует Москву».

«Россия использует страх как инструмент влияния, а хаотичные дроны, слухи и инциденты — как средство измотать внимание западных обществ», — констатирует ISW.

Одновременно, внутри страны, эти сообщения служат для укрепления общественной поддержки режима. Постоянные заявления о «враждебных действиях Запада» формируют у россиян ощущение, что Россия действует оборонительно, даже если инициирует конфликт.

Отрицание и угрозы из Москвы

Кремль продолжает отрицать причастность к атакам на инфраструктуру и воздушное пространство стран НАТО. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил 6 октября в своём англоязычном Telegram, что дроны, замеченные в Европе, могли быть «украинской провокацией», однако добавил:

«Главное не это. Главное, чтобы европейцы наконец почувствовали, что такое опасность войны, и поняли, как близок их мучительный конец».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес России «необоснованными и узколобыми», а замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил, что Европа сама «сеет военную истерию» и таким образом «раздувает расходы на оборону».

ISW отмечает, что такая риторика — часть многоуровневой кампании, где угрозы и отрицание работают одновременно: Россия стремится казаться менее опасной, чтобы снизить реакцию НАТО, но при этом постоянно тестирует предел терпения альянса.

Стратегия «на полшага от войны»

В заключении отчёта аналитики ISW подчеркивают: Россия в данный момент не готовится к немедленному конфликту, но целенаправленно создаёт условия для возможного столкновения в будущем.

«Москва действует в серой зоне между миром и войной — проводит кибератаки, диверсии и психологические операции, не переходя черту, за которой начинается открытая агрессия», — говорится в документе.

Такое состояние «на полшага от войны», по мнению экспертов, является для Кремля наиболее выгодным: позволяет оказывать давление на НАТО, укреплять внутренний контроль и разворачивать военную экономику под видом «защиты от внешней угрозы».