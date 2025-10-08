Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

ISW: Россия ускорила подготовку к возможной войне с НАТО. Что такое План «0»?

Редакция PRESS 8 октября, 2025 13:03

Мир 0 комментариев

Россия усилила действия, которые западные аналитики называют предвоенной фазой — “Phase 0”, то есть психологической и инфраструктурной подготовкой к возможному конфликту с НАТО. Об этом говорится в последнем отчёте IInstitute for the Study of War (ISW) от 6 октября.

По оценке экспертов, Кремль формирует систему влияния, направленную на создание у населения Европы ощущения постоянной угрозы и страха. Эта тактика, отмечают в ISW, призвана размыть политическую волю альянса, подорвать доверие к западным правительствам и оправдать внутри страны дальнейшую милитаризацию.

Ложные флаги и провокации
6 октября Служба внешней разведки России (СВР) обвинила Великобританию в подготовке нападения группы «проукраинских россиян» на украинский военный корабль или иностранное гражданское судно в одном из европейских портов.

Согласно заявлению, участники нападения должны были заявить, что действовали «по приказу Москвы», а британская сторона якобы намерена снабдить их китайским оборудованием, чтобы впоследствии обвинить Китай в «поддержке российской агрессии».

ISW называет подобные утверждения частью кампании по созданию фальшивых информационных поводов, которые должны вызвать недоверие между странами Запада и союзниками России. Аналитики отмечают, что за последние месяцы СВР значительно увеличила частоту подобных сообщений, включая обвинения в адрес Польши, Молдовы и Сербии.

«Эта новая волна дезинформации указывает на формирование целостной стратегии — систематическое создание образа врага и информационных поводов, которые можно использовать для оправдания будущих действий России против НАТО», — говорится в отчёте.

Диверсии и информационное давление
ISW указывает, что в последние недели Россия резко увеличила число атак и диверсий против стран НАТО, включая поджоги, саботаж, глушение GPS, кибератаки и проникновения дронов в европейское воздушное пространство. Эти инциденты происходят на фоне перестройки военной структуры: воссоздания военных округов у западных границ, расширения базы у Финляндии, а также наращивания военных мощностей в Карелии и Мурманской области.

«Совокупность этих действий говорит о переходе России к первой фазе подготовки к войне — “Фазе 0”, когда страна на уровне государства и общества готовится к возможности прямого конфликта с НАТО», — отмечает ISW.

При этом эксперты подчёркивают, что признаков неминуемой военной эскалации нет: Россия не мобилизует резервы и не проводит масштабное перемещение войск к западной границе. Однако речь идёт о долгосрочном курсе на системное укрепление военного потенциала и психологической устойчивости общества, что в будущем может быть использовано для оправдания внешнеполитической агрессии.

Цель — вызвать страх и усталость в Европе
ISW рассматривает текущие действия Москвы как элемент кампании рефлексивного контроля — стратегии, при которой противник побуждается к решениям, выгодным России.

Кремль, утверждают аналитики, стремится добиться, чтобы европейцы уменьшили военную поддержку Украины из страха перед возможными атаками и снизили инвестиции в собственную оборону, опасаясь, что наращивание защиты «спровоцирует Москву».

«Россия использует страх как инструмент влияния, а хаотичные дроны, слухи и инциденты — как средство измотать внимание западных обществ», — констатирует ISW.

Одновременно, внутри страны, эти сообщения служат для укрепления общественной поддержки режима. Постоянные заявления о «враждебных действиях Запада» формируют у россиян ощущение, что Россия действует оборонительно, даже если инициирует конфликт.

Отрицание и угрозы из Москвы
Кремль продолжает отрицать причастность к атакам на инфраструктуру и воздушное пространство стран НАТО. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил 6 октября в своём англоязычном Telegram, что дроны, замеченные в Европе, могли быть «украинской провокацией», однако добавил:

«Главное не это. Главное, чтобы европейцы наконец почувствовали, что такое опасность войны, и поняли, как близок их мучительный конец».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес России «необоснованными и узколобыми», а замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил, что Европа сама «сеет военную истерию» и таким образом «раздувает расходы на оборону».

ISW отмечает, что такая риторика — часть многоуровневой кампании, где угрозы и отрицание работают одновременно: Россия стремится казаться менее опасной, чтобы снизить реакцию НАТО, но при этом постоянно тестирует предел терпения альянса.

Стратегия «на полшага от войны»
В заключении отчёта аналитики ISW подчеркивают: Россия в данный момент не готовится к немедленному конфликту, но целенаправленно создаёт условия для возможного столкновения в будущем.

«Москва действует в серой зоне между миром и войной — проводит кибератаки, диверсии и психологические операции, не переходя черту, за которой начинается открытая агрессия», — говорится в документе.

Такое состояние «на полшага от войны», по мнению экспертов, является для Кремля наиболее выгодным: позволяет оказывать давление на НАТО, укреплять внутренний контроль и разворачивать военную экономику под видом «защиты от внешней угрозы».

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:50 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 2 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 3 часа назад
В среду в Латвии усилится облачность и подует холодный ветер
Bitnews.lv 3 часа назад
PTAC требует от Ride доказательств проверки возраста пользователей
Bitnews.lv 3 часа назад
Ланга: «Брюссель не имеет права создавать опасность для латышей»
Bitnews.lv 3 часа назад
Ограбление в Лувре: украдены драгоценности Наполеона
Bitnews.lv 4 часа назад
Нидерланды: не доверяйте ИИ
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: ответвление Via Baltica проложат
Sfera.lv 6 часов назад

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Читать
Загрузка

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать