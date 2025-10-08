Концерт отменили, билеты не приняли? Как вернуть деньги

Одна из зрительниц рассказала, что потратила на билеты более 170 евро, но не может вернуть деньги. Как выяснили журналисты, в подобных случаях заявление о возврате можно подать через Электронную систему учета неплатежеспособности (EMUS), управляемую Службой контроля неплатежеспособности.

Чтобы вернуть средства, необходимо авторизоваться в системе, найти организатора мероприятия и подать заявку. Однако, по данным передачи, рассмотрение таких обращений может занять более месяца.

«Владельцам билетов следует обратиться к администратору неплатежеспособности, назначенному судом, — в течение месяца после признания компании банкротом», — пояснили в 4. studija.До 27 октября зрители могут направить свои претензии. Если же администратор отклонит заявление, его решение разрешено обжаловать в суде.

Компания Biļešu serviss, через которую продавались билеты, заявила, что не несет ответственности за возврат средств, если мероприятие отменено не по её вине.

«Продажа билетов и организация мероприятий — это две разные услуги. Продавец не является организатором и не может распоряжаться деньгами, если тот признан неплатежеспособным», — подчеркнула член правления Biļešu serviss Лига Блауа.

По словам представителя компании, партнерство с Baltic Marketing and Events ранее не вызывало сомнений, так как фирма успешно проводила концерты в Латвии и Литве.

Эксперты напоминают, что единственным законным распорядителем средств в таких случаях является назначенный судом администратор неплатежеспособности. Именно через него можно вернуть деньги за несостоявшееся мероприятие.