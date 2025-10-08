Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Концерт отменили, билеты не приняли? Как вернуть деньги

Редакция PRESS 8 октября, 2025 11:35

Новости Латвии 0 комментариев

После отмены концерта в честь Адриано Челентано, который должен был пройти в сентябре во Дворце культуры ВЭФ, зрители столкнулись с проблемами возврата средств. Организатор события, Baltic Marketing and Events Corporation, признан неплатежеспособным, также как  и связанная с ним литовская компания Baltic Events and Marketing, сообщила передача LTV 4. studija.

Одна из зрительниц рассказала, что потратила на билеты более 170 евро, но не может вернуть деньги. Как выяснили журналисты, в подобных случаях заявление о возврате можно подать через Электронную систему учета неплатежеспособности (EMUS), управляемую Службой контроля неплатежеспособности.

Чтобы вернуть средства, необходимо авторизоваться в системе, найти организатора мероприятия и подать заявку. Однако, по данным передачи, рассмотрение таких обращений может занять более месяца.

«Владельцам билетов следует обратиться к администратору неплатежеспособности, назначенному судом, — в течение месяца после признания компании банкротом», — пояснили в 4. studija.До 27 октября зрители могут направить свои претензии. Если же администратор отклонит заявление, его решение разрешено обжаловать в суде.

Компания Biļešu serviss, через которую продавались билеты, заявила, что не несет ответственности за возврат средств, если мероприятие отменено не по её вине.

«Продажа билетов и организация мероприятий — это две разные услуги. Продавец не является организатором и не может распоряжаться деньгами, если тот признан неплатежеспособным», — подчеркнула член правления Biļešu serviss Лига Блауа.

По словам представителя компании, партнерство с Baltic Marketing and Events ранее не вызывало сомнений, так как фирма успешно проводила концерты в Латвии и Литве.

Эксперты напоминают, что единственным законным распорядителем средств в таких случаях является назначенный судом администратор неплатежеспособности. Именно через него можно вернуть деньги за несостоявшееся мероприятие.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

