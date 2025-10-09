Соответствующий указ был опубликован на сайте Администрации президента Украины.

«Освободить Куцевола Анатолия Анатольевича от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Латвийской Республике», — говорится в указе.

Пока неизвестно, кто его заменит.

Куцевол занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Латвии с декабря 2022 года.

Отметим, что согласно Закону Украины “О дипломатической службе”, срок командирования дипломатических работников за границу не может превышать пяти лет. На практике послы чаще всего работают 3–4 года в одной стране, после чего их либо отзывают, либо переназначают в другую страну или в центральный аппарат МИД.