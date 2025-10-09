Соответствующий указ был опубликован на сайте Администрации президента Украины.
«Освободить Куцевола Анатолия Анатольевича от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Латвийской Республике», — говорится в указе.
Пока неизвестно, кто его заменит.
Куцевол занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Латвии с декабря 2022 года.
Отметим, что согласно Закону Украины “О дипломатической службе”, срок командирования дипломатических работников за границу не может превышать пяти лет. На практике послы чаще всего работают 3–4 года в одной стране, после чего их либо отзывают, либо переназначают в другую страну или в центральный аппарат МИД.
Ukrainas prezidents @ZelenskyyUa atbrīvojis no amata Ukrainas vēstnieku Latvijā Anatoliju Kucevolu.— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) October 8, 2025
Attiecīgais dekrēts tika publicēts Ukrainas prezidenta kancelejas tīmekļa vietnē. pic.twitter.com/rNDQ6db5Dc