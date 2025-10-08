Полиция накрыла банду наркоторговцев и изъяла огромную партию наркотиков

Как сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции, в июне был начат уголовный процесс по факту деятельности многочисленной организованной преступной группировки, действующей в Риге и других местах Латвии.

26 августа правоохранительные органы провели успешную операцию по задержанию криминальной группировки. В операции участвовали крупные силы полиции, в том числе сотрудники антитеррористического подразделения "Омега" и батальона специального назначения. С учетом международного характера преступления операция проводилась в сотрудничестве с зарубежными партнерами. В ходе обысков по различным адресам - как в местах совершения преступлений, так и по местам жительства участников группы - Государственная полиция задержала девять граждан Латвии.

Правоохранители провели несколько десятков обысков в Риге, ее пригородах и Елгаве.

В ходе следственных действий в подсобных помещениях зданий и по местам проживания задержанных было обнаружено значительное количество наркотических веществ. Всего изъято примерно 3,1 килограмма кокаина, 500 граммов альфа-ПВП и 5,5 килограмма марихуаны. По оценкам полиции, ориентировочная стоимость изъятых веществ на нелегальном рынке составляет от 450 000 до 500 000 евро. Кроме того, изъято 30 000 евро наличных и 13 машин, в том числе транспортные средства класса люкс.

В ходе расследования установлено, что каждый участник группы выполнял определенную роль, а внутри преступной организации существовала четкая иерархия. Организатором преступной группы является мужчина 1988 года рождения. Он отвечал за ввоз наркотических веществ в Латвию, их распространение, а также управление денежными средствами, полученными от незаконной торговли. Другие участники группировки занимались распространением и хранением наркотиков. Среди задержанных также есть мужчины, которые отвечали за хранение веществ и устраивали тайники в лесных массивах.

Участники группы соблюдали строгие меры конспирации. Некоторые из них ранее уже попадали в поле зрения полиции и хорошо знали тактику и методы работы оперативных сотрудников, что делало работу правоохранителей особенно сложной.

Эта организованная группа - одна из крупнейших и наиболее изощренных среди раскрытых за последние годы. Следователи отмечают, что ее задержание стало важным шагом в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Задержанным грозит лишение свободы на срок от пяти до 15 лет.

В настоящее время восемь человек признаны подозреваемыми. Семерым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а одному - мера пресечения, не связанная с лишением свободы.