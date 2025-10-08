Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

«Смертельная тишина» при поиске работы: молодёжь не берут, работодатели надеются на мигрантов

© Lsm.lv 8 октября, 2025 14:10

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Латвия быстро теряет трудоспособное население. Прогнозируемая демографическая яма в ближайшие годы приведёт к острому дефициту рабочей силы. Предприниматели, опрошенные Latvijas Radio, уверены: решить проблему можно только сочетанием технологий, автоматизации и притока рабочих из-за рубежа. Однако молодые латвийцы, которые могли бы стать частью решения, сталкиваются с трудностями уже на этапе первого трудоустройства.

«Смертельная тишина» вместо откликов
«Отправляешь резюме — и тишина. Это довольно смертельно», — говорит Валтерс из организации YoungFolks, который сейчас работает создателем контента в соцсетях.

Его временный контракт, полученный через программу Госагентства занятости скоро заканчивается. Поиск новой работы оказывается куда сложнее.

«Очень здорово, что я получил шестимесячный опыт через Госагентство. Но когда заходишь на CV.lv: почти везде требуют два-три года опыта. А ты только начинаешь. Пишешь мотивационное письмо — и в ответ полное молчание», — рассказывает Валтерс.

Похожую историю описывает Юлия, которая сегодня работает в институте Транспорта и связи. Чтобы получить нынешнюю должность, ей пришлось отправить около 150 заявок.

«Иногда отвечают через месяц, когда ты уже забыл, куда писал. Могут пригласить на интервью, и снова проходит неделя или две. Всё это занимает кучу времени. Без опыта работу найти почти невозможно», — говорит она.

Молодые специалисты признаются, что работодатель оценивает их по наличию опыта, а не по желанию учиться, и это вызывает ощущение замкнутого круга.

Министерство признаёт: прямого решения нет
Министерство благосостояния  системного решения пока не предлагает. Представители ведомства считают, что продолжительность и сложность найма зависят от самих работодателей.

Тем не менее в планах министерства — ввести программы практик для старшеклассников, чтобы они могли летом работать не только в сфере обслуживания, но и в ИТ или финансах. Это должно помочь им получить первый опыт и конкурентное преимущество к моменту окончания школы.

Бизнес: без мигрантов не справимся
Проблема дефицита рабочей силы, по словам предпринимателей, становится стратегической угрозой для экономики. Глава Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) и руководитель рыбоперерабатывающего предприятия Karavela Андрис Бите считает, что необходимо одновременно упрощать бюрократию, развивать цифровизацию и привлекать иностранных работников.

«Даже если мы перенаправим часть людей из госсектора в частный, даже если цифровизируем процессы, — без гостей из-за рубежа не обойтись», — говорит Бите. В Karavela сегодня 20% персонала — это работники из Украины и Вьетнама. Выбор стран объясняется похожими трудовыми привычками и мировоззрением.

«Нам нужна государственная политика. Следует договориться, из каких стран и по каким критериям мы хотим привлекать людей. Тогда система станет прозрачной и предсказуемой. Это убережёт нас от ошибок, которые допустили другие страны, например, Швеция», — поясняет он.
По мнению Бите, оптимальной моделью могла бы стать временная работа под контролем государства: человек приезжает, работает, получает опыт и уезжает домой.

Упростить процедуры — и внедрить технологии
Заместитель госсекретаря Министерства экономики Янис Салминьш подтверждает: правительство планирует упростить процедуры для квалифицированных специалистов, сохранив проверки только для граждан стран повышенного риска — например, России и ряда исламских государств.

Вместе с тем Совет по развитию человеческого капитала уже работает над долгосрочным планом до 2027 года. В него входят министры образования, экономики и благосостояния. Главные цели — развитие цифровых навыков, поддержка STEM-образования и переквалификация взрослых.

Искусственный интеллект как часть рабочей силы
Ещё один способ компенсировать нехватку работников — внедрение искусственного интеллекта. Руководитель финтех-компании Twino Армандс Брокс рассказал, что автоматизация уже приносит реальный эффект:

«Если у тебя 200 сотрудников и они используют ИИ-помощников, это фактически 300 работников. А если не используют, ты переплачиваешь половину зарплат», — говорит он. По его данным, 40% всех функций в компании выполняет искусственный интеллект, включая анализ и проверку клиентов.

«Каждый день у нас 10 тысяч обращений. Если бы всё это делали люди — бизнес бы не выдержал. Нам пришлось бы нанимать сотни человек, а результат был бы менее точным», — отмечает Брокс.

Внедрение ИИ, по оценкам отрасли, может повысить производительность на 50%, особенно в сфере финансов и обслуживания клиентов.

Поиск баланса между людьми и машинами
Эксперты признают: однозначного решения нет. Одни отрасли будут развиваться за счёт автоматизации, другие — за счёт привлечения мигрантов. Но без системного подхода, где государство, бизнес и образование действуют совместно, дефицит кадров останется хроническим.

По мнению предпринимателей, ключ к успеху — гибкость и скорость изменений. В противном случае Латвия рискует столкнуться с ситуацией, когда у неё есть рабочие места, но нет людей, способных их занять.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:10 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 3 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 3 часа назад
В среду в Латвии усилится облачность и подует холодный ветер
Bitnews.lv 3 часа назад
Рига: бездомных сосчитают ночью
Sfera.lv 3 часа назад
«Если партнёр атакует, танец не получится» — Абу Мери о переговорах с медиками
Bitnews.lv 4 часа назад
Литва: он полетел
Sfera.lv 5 часов назад
Погода: ветер, ветер, ты — могуч…
Sfera.lv 5 часов назад
Даугавпилс: за 3,5 млн. евро благоустроят городское озеро
Sfera.lv 5 часов назад

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Читать
Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Читать

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

Читать

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать