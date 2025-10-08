«Смертельная тишина» при поиске работы: молодёжь не берут, работодатели надеются на мигрантов

«Смертельная тишина» вместо откликов

«Отправляешь резюме — и тишина. Это довольно смертельно», — говорит Валтерс из организации YoungFolks, который сейчас работает создателем контента в соцсетях.

Его временный контракт, полученный через программу Госагентства занятости скоро заканчивается. Поиск новой работы оказывается куда сложнее.

«Очень здорово, что я получил шестимесячный опыт через Госагентство. Но когда заходишь на CV.lv: почти везде требуют два-три года опыта. А ты только начинаешь. Пишешь мотивационное письмо — и в ответ полное молчание», — рассказывает Валтерс.

Похожую историю описывает Юлия, которая сегодня работает в институте Транспорта и связи. Чтобы получить нынешнюю должность, ей пришлось отправить около 150 заявок.

«Иногда отвечают через месяц, когда ты уже забыл, куда писал. Могут пригласить на интервью, и снова проходит неделя или две. Всё это занимает кучу времени. Без опыта работу найти почти невозможно», — говорит она.

Молодые специалисты признаются, что работодатель оценивает их по наличию опыта, а не по желанию учиться, и это вызывает ощущение замкнутого круга.

Министерство признаёт: прямого решения нет

Министерство благосостояния системного решения пока не предлагает. Представители ведомства считают, что продолжительность и сложность найма зависят от самих работодателей.

Тем не менее в планах министерства — ввести программы практик для старшеклассников, чтобы они могли летом работать не только в сфере обслуживания, но и в ИТ или финансах. Это должно помочь им получить первый опыт и конкурентное преимущество к моменту окончания школы.

Бизнес: без мигрантов не справимся

Проблема дефицита рабочей силы, по словам предпринимателей, становится стратегической угрозой для экономики. Глава Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) и руководитель рыбоперерабатывающего предприятия Karavela Андрис Бите считает, что необходимо одновременно упрощать бюрократию, развивать цифровизацию и привлекать иностранных работников.

«Даже если мы перенаправим часть людей из госсектора в частный, даже если цифровизируем процессы, — без гостей из-за рубежа не обойтись», — говорит Бите. В Karavela сегодня 20% персонала — это работники из Украины и Вьетнама. Выбор стран объясняется похожими трудовыми привычками и мировоззрением.

«Нам нужна государственная политика. Следует договориться, из каких стран и по каким критериям мы хотим привлекать людей. Тогда система станет прозрачной и предсказуемой. Это убережёт нас от ошибок, которые допустили другие страны, например, Швеция», — поясняет он.

По мнению Бите, оптимальной моделью могла бы стать временная работа под контролем государства: человек приезжает, работает, получает опыт и уезжает домой.

Упростить процедуры — и внедрить технологии

Заместитель госсекретаря Министерства экономики Янис Салминьш подтверждает: правительство планирует упростить процедуры для квалифицированных специалистов, сохранив проверки только для граждан стран повышенного риска — например, России и ряда исламских государств.

Вместе с тем Совет по развитию человеческого капитала уже работает над долгосрочным планом до 2027 года. В него входят министры образования, экономики и благосостояния. Главные цели — развитие цифровых навыков, поддержка STEM-образования и переквалификация взрослых.

Искусственный интеллект как часть рабочей силы

Ещё один способ компенсировать нехватку работников — внедрение искусственного интеллекта. Руководитель финтех-компании Twino Армандс Брокс рассказал, что автоматизация уже приносит реальный эффект:

«Если у тебя 200 сотрудников и они используют ИИ-помощников, это фактически 300 работников. А если не используют, ты переплачиваешь половину зарплат», — говорит он. По его данным, 40% всех функций в компании выполняет искусственный интеллект, включая анализ и проверку клиентов.

«Каждый день у нас 10 тысяч обращений. Если бы всё это делали люди — бизнес бы не выдержал. Нам пришлось бы нанимать сотни человек, а результат был бы менее точным», — отмечает Брокс.

Внедрение ИИ, по оценкам отрасли, может повысить производительность на 50%, особенно в сфере финансов и обслуживания клиентов.

Поиск баланса между людьми и машинами

Эксперты признают: однозначного решения нет. Одни отрасли будут развиваться за счёт автоматизации, другие — за счёт привлечения мигрантов. Но без системного подхода, где государство, бизнес и образование действуют совместно, дефицит кадров останется хроническим.

По мнению предпринимателей, ключ к успеху — гибкость и скорость изменений. В противном случае Латвия рискует столкнуться с ситуацией, когда у неё есть рабочие места, но нет людей, способных их занять.