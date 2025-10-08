Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Возвращаемся в «совок»? Уплея-Йегермане о новых законах в строительстве

Редакция PRESS 8 октября, 2025 16:46

Латышские СМИ 0 комментариев

TV24

В дальнейшем при начале строительства физическое лицо также должно будет указывать источник финансирования в Строительной информационной системе (BIS). Председатель Общественного совета по электронным СМИ Санита Уплея-Йегермане в дискуссии «Пресс-клуб» на телеканале TV24 призналась, что не видит в этом практического смысла.

По её мнению, следует разделять две разные вещи. Регулирование строительства упрощается, хотя процесс этот идет не так быстро — в правительстве законопроект уже принят, осталось утвердить его в Сейме, и люди по-прежнему смогут строить определённые площади (до 150 м²) своими силами. Иногда нанимаются строительные бригады или даже фирмы и т.д.

«Информационная система строительства (BIS) охватывает всё, что связано с процессом строительства, разрешениями на строительство и т.д., и затем нужно предоставить информацию о финансировании, но никто не контролирует, есть ли там какая-то нелегальная бригада на стройке. Более того, даже если ты укажешь что-то неправильно, тебе за это ничего не будет», — рассуждает Уплея-Егермане.

Она говорит, что не совсем понимает необходимость всего этого, но, в любом случае, по её мнению, это своего рода намёк со стороны государства: «Мы за тобой следим, мы за тобой придём». Она признала, что не было бы проблем с предоставлением данных, но это в какой-то степени задевает, что тебя постоянно подозревают.

Недобросовестных людей меньшинство, считает Уплея-Егермане, и с ними нужно бороться. Но то, что всех без исключения подозревают, в какой-то степени напоминает советские времена, когда всех держали под подозрением, и тебе приходилось доказывать свою невиновность.

Она выразила сомнения, действительно ли это сильно поможет в борьбе с неуплатой налогов и зарплатами в конвертах, поскольку Служба государственных доходов (VID) и банки и так видят денежные потоки. Нет сомнений, что большинство людей строят либо за счёт кредита, либо продавая предыдущую собственность, и это можно отследить, поскольку данные есть в земельной книге, это публичные данные, и банки с VID это видят.

«Я не вижу, какая в этом практическая польза, как это будет выявлять преступность... Но это, наверное, такой привет от государства», — сказала С. Уплея-Егермане.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:20 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 3 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 3 часа назад
Число получателей родительского пособия сократилось, но выплаты выросли
Bitnews.lv 3 часа назад
Полиция просит обвинить тиктокера в хулиганстве и порче имущества
Bitnews.lv 3 часа назад
Рига: бездомных сосчитают ночью
Sfera.lv 4 часа назад
В Риге готовят проект нового футбольного стадиона
Bitnews.lv 4 часа назад
Литва: он полетел
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: странные зарплаты врачей
Sfera.lv 7 часов назад

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Читать
Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Читать

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

Читать

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать