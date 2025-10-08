Возвращаемся в «совок»? Уплея-Йегермане о новых законах в строительстве

По её мнению, следует разделять две разные вещи. Регулирование строительства упрощается, хотя процесс этот идет не так быстро — в правительстве законопроект уже принят, осталось утвердить его в Сейме, и люди по-прежнему смогут строить определённые площади (до 150 м²) своими силами. Иногда нанимаются строительные бригады или даже фирмы и т.д.

«Информационная система строительства (BIS) охватывает всё, что связано с процессом строительства, разрешениями на строительство и т.д., и затем нужно предоставить информацию о финансировании, но никто не контролирует, есть ли там какая-то нелегальная бригада на стройке. Более того, даже если ты укажешь что-то неправильно, тебе за это ничего не будет», — рассуждает Уплея-Егермане.

Она говорит, что не совсем понимает необходимость всего этого, но, в любом случае, по её мнению, это своего рода намёк со стороны государства: «Мы за тобой следим, мы за тобой придём». Она признала, что не было бы проблем с предоставлением данных, но это в какой-то степени задевает, что тебя постоянно подозревают.

Недобросовестных людей меньшинство, считает Уплея-Егермане, и с ними нужно бороться. Но то, что всех без исключения подозревают, в какой-то степени напоминает советские времена, когда всех держали под подозрением, и тебе приходилось доказывать свою невиновность.

Она выразила сомнения, действительно ли это сильно поможет в борьбе с неуплатой налогов и зарплатами в конвертах, поскольку Служба государственных доходов (VID) и банки и так видят денежные потоки. Нет сомнений, что большинство людей строят либо за счёт кредита, либо продавая предыдущую собственность, и это можно отследить, поскольку данные есть в земельной книге, это публичные данные, и банки с VID это видят.

«Я не вижу, какая в этом практическая польза, как это будет выявлять преступность... Но это, наверное, такой привет от государства», — сказала С. Уплея-Егермане.