Пока трамвай не снесет: в Саркандаугаве люди рискуют жизнью из-за ремонта

В районе по какой-то причине в темное время суток практически отсутствует освещение. По всему маршруту следования женщины работал только один фонарь.

По словам автора видео, её путь до работы проходит через остановку общественного транспорта Aldaris, где люди, чтобы не попасть под трамвай, вынуждены прижиматься к железному забору - установленные ремонтниками металлические ограждения вынуждают пешеходов в темноте практически выходить на трамвайные пути.

Отметим, что видео от 7 октября, просто автор случайно указала не тот месяц.