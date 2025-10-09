Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Русских Латвии бьют дубиной НДС, мстя Путину: это справедливо? Рингольд Балодис (2)

«Чувствую ли я себя неловко за других? Бывает. Мне стало очень неловко за Латвию, когда я прочитал новость о том, что к русским и латышским изданиям будет применяться разный НДС, - пишет депутат Рижской думы Рингольд Балодис на своей странице ФБ.

Скажем так — я редко читаю по-русски (недавно начал читать «Мастера и Маргариту» в оригинале), но такая дифференциация НДС в зависимости от языка издания является дискриминацией. В этом нет никаких сомнений! Конечно, это не является автоматически дискриминационным — все зависит от контекста, целей, соразмерности и обоснования. А обоснование «натянуто», а контекст — враждебный.

К книгам или печатным изданиям, которые не находятся в списке разрешенных языков, будет применяться стандартная ставка 21 %. Цель состоит в том, чтобы «укрепить сплоченность общества... и снизить риски для национальной безопасности» в данной геополитической ситуации. Это глупость, потому что получается прямо противоположное, поскольку это в основном повлияет на издания на русском языке. Так же, как и в случае с языком банкоматов, истинная цель состоит в том, чтобы «наказать» местных русских, которые являются национальным меньшинством, за вторжение России в Украину. Русские, вот вам дубиной по башке за Путина! А теперь скажите – это соразмерно? Правильно? Справедливо?

Конституция Латвии предусматривает общий запрет дискриминации.

Закон о труде и другие законы запрещают дискриминацию по различным признакам, в том числе по языку.

Языковая дискриминация может попасть в категорию запрещенных, если язык используется как основание для различного отношения к людям или группам.

Государство может устанавливать языковые требования или поддерживать государственный язык, если это объективно обосновано и пропорционально цели (например, сплочение общества, государственная безопасность, сохранение культуры). Однако исключения не должны быть излишне жесткими или несоразмерными по отношению к тем, кто говорит на другом языке. Должно быть НЕЙТРАЛЬНОЕ отношение к «языковым» группам! Разница в НДС, которая предоставляет сниженную ставку 5% только для расходов на латышский, латгальский, ливский и некоторые «официальные языки ЕС/международных организаций», но требует стандартные 21% для других языков (например, русского), фактически создает финансовую дискриминацию по языку.

Цель этого «штрафа» в виде НДС является политической, и я боюсь, что именно поэтому молчит Эгилс Левитс, который в «Комментарии к Конституции» когда-то написал обширный комментарий к статье 91 Конституции, вторая часть которой запрещает дискриминацию по признаку языка.

Боюсь, что цель, по которой это делается, мы могли наблюдать в недавней драке хоккеистов, где прозвучала фраза «русский оккупант - езжай в Россию», и это сказал гражданин Латвии гражданину Латвии. У меня только один вопрос: а что, если бы прозвучало «еврей – вали в  Израиль»? Или и тогда правоохранительные органы промолчали бы?»

 

Обновлено: 21:10 21.10.2025
«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале (2)

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду (2)

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео) (2)

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена (2)

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней (2)

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (2)

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (2)

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

