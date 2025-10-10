Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Зарплата 41 тысяча евро в месяц: шокирующие данные о доходах латвийских врачей

Редакция PRESS 10 октября, 2025 10:45

0 комментариев

Самую высокую зарплату в латвийской медицине получает врач-рентгенолог, чья зарплата в 2024 году составила 41 тысячу евро в месяц. Это составляет 490 419,53 евро в год, сообщает nra.lv. со ссылкой на портал puaro.lv, публикующий рейтинг 300 самых высоких зарплат в латвийской медицине.

Из-за низких зарплат система испытывает нехватку трёх-четырёх тысяч медсестёр и их помощников, что, в свою очередь, существенно сказывается на качестве медицинской помощи в больницах.

Список проблем, вызванных недостаточным финансированием, можно продолжать долго, но он известен всем. В то же время врачи некоторых специальностей, например, рентгенологи, получают зарплаты в десятки тысяч евро как в государственном, так и в частном секторе.

Мы обратились в СГД с просьбой подтвердить достоверность этих данных.

ФОТО скриншот

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

20:52

0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

20:47

0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

20:37

0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

20:30

0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

20:26

0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

20:17

0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

20:11

0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

