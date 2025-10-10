Зарплата 41 тысяча евро в месяц: шокирующие данные о доходах латвийских врачей

Из-за низких зарплат система испытывает нехватку трёх-четырёх тысяч медсестёр и их помощников, что, в свою очередь, существенно сказывается на качестве медицинской помощи в больницах.

Список проблем, вызванных недостаточным финансированием, можно продолжать долго, но он известен всем. В то же время врачи некоторых специальностей, например, рентгенологи, получают зарплаты в десятки тысяч евро как в государственном, так и в частном секторе.

Мы обратились в СГД с просьбой подтвердить достоверность этих данных.

