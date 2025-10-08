Он отметил, что, с одной стороны, можно сказать, что санкции против России работают из-за развязанной ею войны на Украине. В то же время, они не работают, поскольку зачастую возникает вопрос об уровне их эффективности.

Пабрикс заявил, что не все страны разделяют одинаковую точку зрения на российскую агрессию на Украине. «Мы видим, что есть такие страны, как Китай, Иран и, конечно же, Северная Корея. Более того, мы также видим ряд стран, начиная с Индии, которые просто не смотрят на это с той же точки зрения, что и мы, Польша, страны Балтии, Финляндия и даже вся Европа», — сказал он.

При этом восприятие угроз европейскими партнёрами при принятии решения о применении санкций против России также различается, отметил Пабрикс. Он отметил, что до сих пор помнит слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что газопровод «Северный поток» — исключительно бизнес-проект и не оказывает никакого влияния на политику или что-либо ещё.

Пабрикс не стал подробно комментировать недавние заявления Меркель о странах Балтии и вине Польши в войне, развязанной Россией против Украины, отметив лишь, что она пошла по пути бывшего канцлера Герхарда Шрёдера. Пабрикс назвал это «шрёдеризацией».

«Что касается санкций, я хотел бы сказать, что, вводя их, мы должны понимать, что войну санкциями мы не выиграем. Это дополнительный элемент, который мы можем усилить или ослабить», — сказал Пабрикс.

В то же время европейские правительства, размышляя о санкциях, всегда оценивают, какой ущерб они нанесут каждой стране в отдельности. И затем снимают отдельные пункты санкций, отметил Пабрикс.

Он отметил, что, например, Латвия не покупает газ и нефть у России, но в то же время другие страны Европы готовы полностью отказаться от них только к 2027 году. Пабрикс подчеркнул, что если Латвия смогла это сделать, то, очевидно, и другие страны смогут, однако это повлияет на внутреннюю политику, на выборы политиков. «И мы видим, что сейчас происходит в избирательном процессе во Франции и Германии», — сказал Пабрикс.

При этом крайне важно следить за тем, чтобы принятые санкции действительно выполнялись, добавил Пабрикс.

Ранее сообщалось, что Евросоюз (ЕС) пересматривает свою санкционную стратегию в отношении России — он готовится ввести гораздо более жесткие ограничения вместо постепенного усиления давления, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после неформального саммита лидеров ЕС в Копенгагене в начале октября.

«Сейчас самое время ещё больше усилить давление на Россию. Мы предлагаем уже не постепенные санкции, а гораздо более жёсткие меры — в сфере энергетики, финансовых услуг и торговли. И всё это уже включено в 19-й пакет санкций, который сейчас обсуждается», — заявил председатель Еврокомиссии.

Новый пакет согласован с США и будет принят в ближайшем будущем.

Основные меры включают снижение предельного уровня цен на российскую нефть, ограничения на платежную систему «Мир», запрет на экспорт ряда руд, металлов, химикатов и солей, а также санкции против 45 российских и иностранных компаний, сотрудничающих с российским военным сектором.

Кроме того, ЕС планирует к 2027 году отказаться от российского сжиженного природного газа и ввести вторичные санкции против третьих стран, которые помогают Кремлю обходить ограничения.