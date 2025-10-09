В среду члены комиссии отправились в Рижскую начальную школу № 75 на выездное совещание, чтобы обсудить текущую ситуацию и трудности перехода на обучение только на латышском языке. Как отметил Кутрис, члены комиссии хотели узнать, как реализуется единая школьная реформа.

Был сделан вывод о том, что школы всё ещё «борются» с нехваткой учителей, способных качественно преподавать на латышском языке, при этом осознавая, что не все дети понимают всё на латышском языке. Это означает, что эти дети, приходя в школу из дошкольных учреждений, не владеют латышским языком на достаточном уровне, пояснил Кутрис.

«Нам нужно обратить внимание на то, как дети в дошкольных образовательных учреждениях говорят на латышском языке, как происходит разговорная речь», — сказал Кутрис.

Он также отметил, что Министерство образования и науки обещало провести мониторинг, чтобы требования к переходу на латышский язык были одинаковыми во всех школах, чтобы не было ситуации, когда учитель или ребенок «бегает» из одной школы в другую, возможно, в той школе это проще, поскольку требования не такие высокие.

Уже сообщалось, что это третий и последний учебный год, когда латвийские учебные заведения, реализующие программу начального образования национальных меньшинств, переходят на обучение только на латышском языке.

В большинстве учебных заведений, или двух третях, переход на обучение только на латышском языке идет по плану, однако в трети школ выявлены существенные трудности. Об этом говорится в отчете Государственной службы качества образования о переходе на «единую школу» в 2024/2025 учебном году.

Основные проблемы в этих школах связаны с неспособностью руководства осуществлять управление изменениями, недостаточными знаниями учителей для работы в лингвистически неоднородной среде, длительными вакансиями учителей и вспомогательного персонала, а также недостаточной реализацией компетентностного подхода.

В 2024/2025 учебном году число учащихся, перешедших на бакалавриат, составило 8299 человек, из них 289 — в частные учебные заведения и 8010 — в учебные заведения, созданные муниципалитетами.

На прошлой неделе широкое внимание привлек пост учителя истории Эдвартса Крустса в социальных сетях, в котором он сообщил, что ушёл с работы в Рижской средней школе № 13, где ранее преподавание велось на русском языке, поскольку пришёл к выводу, что переход к «единой школе» на практике не происходит.

«Постепенный переход на обучение только на латышском языке не удался, поскольку абсолютно во всех классах, с которыми я работал, в большинстве случаев знания учащимися латышского языка были недостаточны для обеспечения процесса обучения», — сказал Крастс, отметив, что как сами дети, так и их родители, а также некоторые учителя негативно относятся к латышскому языку в этой школе.