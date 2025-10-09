Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Да что ж они всё говорят по-русски! Депутат придумал, как отучить детей от родного языка (2)

© LETA 9 октября, 2025 11:24

Выбор редакции 2 комментариев

Необходимо уделять внимание разговорной речи детей в дошкольных учреждениях, заявил агентству LETA председатель Комиссии Сейма по гражданству, миграции и социальной сплоченности Гунарс Кутрис (ZZS), оценивая текущую ситуацию и сложности перехода на обучение только на латышском языке.

В среду члены комиссии отправились в Рижскую начальную школу № 75 на выездное совещание, чтобы обсудить текущую ситуацию и трудности перехода на обучение только на латышском языке. Как отметил Кутрис, члены комиссии хотели узнать, как реализуется единая школьная реформа.

Был сделан вывод о том, что школы всё ещё «борются» с нехваткой учителей, способных качественно преподавать на латышском языке, при этом осознавая, что не все дети понимают всё на латышском языке. Это означает, что эти дети, приходя в школу из дошкольных учреждений, не владеют латышским языком на достаточном уровне, пояснил Кутрис.

«Нам нужно обратить внимание на то, как дети в дошкольных образовательных учреждениях говорят на латышском языке, как происходит разговорная речь», — сказал Кутрис.

Он также отметил, что Министерство образования и науки обещало провести мониторинг, чтобы требования к переходу на латышский язык были одинаковыми во всех школах, чтобы не было ситуации, когда учитель или ребенок «бегает» из одной школы в другую, возможно, в той школе это проще, поскольку требования не такие высокие.

Уже сообщалось, что это третий и последний учебный год, когда латвийские учебные заведения, реализующие программу начального образования национальных меньшинств, переходят на обучение только на латышском языке.

В большинстве учебных заведений, или двух третях, переход на обучение только на латышском языке идет по плану, однако в трети школ выявлены существенные трудности. Об этом говорится в отчете Государственной службы качества образования о переходе на «единую школу» в 2024/2025 учебном году.

Основные проблемы в этих школах связаны с неспособностью руководства осуществлять управление изменениями, недостаточными знаниями учителей для работы в лингвистически неоднородной среде, длительными вакансиями учителей и вспомогательного персонала, а также недостаточной реализацией компетентностного подхода.

В 2024/2025 учебном году число учащихся, перешедших на бакалавриат, составило 8299 человек, из них 289 — в частные учебные заведения и 8010 — в учебные заведения, созданные муниципалитетами.

На прошлой неделе широкое внимание привлек пост учителя истории Эдвартса Крустса в социальных сетях, в котором он сообщил, что ушёл с работы в Рижской средней школе № 13, где ранее преподавание велось на русском языке, поскольку пришёл к выводу, что переход к «единой школе» на практике не происходит.

«Постепенный переход на обучение только на латышском языке не удался, поскольку абсолютно во всех классах, с которыми я работал, в большинстве случаев знания учащимися латышского языка были недостаточны для обеспечения процесса обучения», — сказал Крастс, отметив, что как сами дети, так и их родители, а также некоторые учителя негативно относятся к латышскому языку в этой школе.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:45 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 2 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
PTAC требует от Ride доказательств проверки возраста пользователей
Bitnews.lv 3 часа назад
Рига: бездомных сосчитают ночью
Sfera.lv 3 часа назад
Ланга: «Брюссель не имеет права создавать опасность для латышей»
Bitnews.lv 3 часа назад
Ограбление в Лувре: украдены драгоценности Наполеона
Bitnews.lv 4 часа назад
Нидерланды: не доверяйте ИИ
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: Хосам, мы тебе не верим!
Sfera.lv 6 часов назад

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена (2)

Важно 20:30

Важно 2 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать
Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней (2)

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 2 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (2)

Важно 20:17

Важно 2 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (2)

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 2 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (2)

Важно 20:03

Важно 2 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара (2)

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 2 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе (2)

Важно 19:41

Важно 2 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

Читать