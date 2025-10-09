Новая схема мошенничества: звонят и спрашивают о прививках

Просьба от нашей полиции — сообщите всем. Уже есть пострадавшие.

Новая схема мошенничества: звонят с телефона и просят нажать «1», если вы привиты. При нажатии «1» телефон сразу блокируется, а затем взламывается.

У многих телефоны привязаны к банковским картам. Поэтому будьте бдительны при таких звонках.

Полиция просит распространить эту информацию среди своих родных и знакомых, разместите эту информацию в своих группах в соцсетях, чтобы люди были внимательнее.

Уже есть случаи использования этой схемы!!!