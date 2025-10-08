Поправки, предложенные Министерством культуры, предусматривают, что льготная ставка 5% сохранится только для книг и периодических изданий, выпущенных или опубликованных на государственном языке, на латгальском письменном языке, на ливском языке, а также на определённых официальных языках ЕС и международных организаций.

Изменения разработаны с целью укрепления общественной сплоченности на основе языковой политики латышского языка и снижения рисков для национальной безопасности в текущей геополитической ситуации.

Планируется, что закон вступит в силу 1 января 2026 года и будет рассматриваться вместе с пакетом сопутствующих законопроектов к государственному бюджету.

Согласно расчетам агентства LETA, в первую очередь эти изменения затронут книги и периодические издания на русском языке. Комментируя инициативу, исполнительный директор Ассоциации издателей прессы Латвии Гунтарс Лицис отметил, что государство вправе решать, какие продукты или услуги поддерживать больше, а какие — меньше, однако делить одну отрасль на категории неправильно.

Лицис выразил мнение, что нельзя проводить разделение по принадлежности, тематике или другим признакам.

«Это политически сложное время, но, на наш взгляд, политические вопросы следует рассматривать с юридической точки зрения: если кто-то нарушает закон, его нужно наказывать в соответствии с законом», — сказал он.

Он также отметил, что финансовое положение латвийских СМИ сейчас далеко не блестящее. Поэтому, по его мнению, тем изданием, к которым будет применяться стандартная ставка НДС, придется искать частное финансирование. А если СМИ зависят от частных денег, то они могут зависеть и от требований этих финансистов, добавил Лицис.

Ассоциация книжных торговцев Латвии (LGTA) ранее подчеркнула, что изменения ставки НДС для отдельных товарных групп должны быть четко определены и с точки зрения практического исполнения. По мнению LGTA, законодатель не разъяснил механизм применения изменений — например, будет ли стандартная ставка НДС распространяться на двуязычные и многоязычные издания, такие как словари.

Ассоциация сообщила, что изменения затронут книги, включая учебную литературу, брошюры, буклеты и аналогичные печатные издания, иллюстрированные, рисовальные и раскраски для детей, а также другие товары на украинском языке, что LGTA оценивает негативно.